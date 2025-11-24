ETV Bharat / Videos

आमदार विजयसिंह पंडित आक्रमक, विरोधकांना दिला इशारा, पाहा व्हिडिओ - MLA VIJAYSINH PANDIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 10:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड : जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं प्रचाराची रणधुमाळी चालू झाली आहे. प्रत्येक पक्ष आपला मतदार कसा सक्षम आहे, विकासाच्या योजना तुमच्यापर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचू शकतो अशा पद्धतीचे आश्वासन आता नागरिकांना दिलं जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. "राज्याचे उपमुख्यमंत्री खंबीर आहेत. त्यामुळे तुम्ही घाबरून जाऊ नका. कुठल्याही आश्वासनाला व थापांना बळी पडू नका. आम्ही दिलेला उमेदवार हा तुमच्या विकासासाठी अत्यंत सक्षम आहे," असा विश्वास राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी सभेमधून व्यक्त केला. राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर भाजपाचे कमळ हातात घेतलेल्या योगेश क्षीरसागर यांना आमदार विजयसिंह पंडित यांनी थेट इशारा दिला.  

नगरपरिषद निवडणुकीच्या दोन दिवसांपूर्वी पक्षाच्या उमेदवारांना डावललं आणि एकही निवडणूक न लढवलेल्यांना उमेदवारी दिली. मी इथेच लहानाचा मोठा झालोय. माझ्यावर आरोप करणं सोडून द्या, असंही आमदार आमदार विजयसिंह पंडित म्हणाले.

बीड : जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं प्रचाराची रणधुमाळी चालू झाली आहे. प्रत्येक पक्ष आपला मतदार कसा सक्षम आहे, विकासाच्या योजना तुमच्यापर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचू शकतो अशा पद्धतीचे आश्वासन आता नागरिकांना दिलं जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. "राज्याचे उपमुख्यमंत्री खंबीर आहेत. त्यामुळे तुम्ही घाबरून जाऊ नका. कुठल्याही आश्वासनाला व थापांना बळी पडू नका. आम्ही दिलेला उमेदवार हा तुमच्या विकासासाठी अत्यंत सक्षम आहे," असा विश्वास राष्ट्रवादीचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी सभेमधून व्यक्त केला. राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर भाजपाचे कमळ हातात घेतलेल्या योगेश क्षीरसागर यांना आमदार विजयसिंह पंडित यांनी थेट इशारा दिला.  

नगरपरिषद निवडणुकीच्या दोन दिवसांपूर्वी पक्षाच्या उमेदवारांना डावललं आणि एकही निवडणूक न लढवलेल्यांना उमेदवारी दिली. मी इथेच लहानाचा मोठा झालोय. माझ्यावर आरोप करणं सोडून द्या, असंही आमदार आमदार विजयसिंह पंडित म्हणाले.

For All Latest Updates

TAGGED:

BEED LOCAL BODY ELECTION
आमदार विजयसिंह पंडित
बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक
MLA VIJAYSINH PANDIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Datta Jayanti 2025

घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठणातून शेकडो भक्तांचा दत्तचरणी मंत्रघोष; भारतासह विविध देशात एकत्रित पठण

November 24, 2025 at 1:29 PM IST
Bajrang Sonawane

'मुंडे बहीण भाऊ दाखवतात वेगळं मात्र, ते दोघं कायम एकत्रच'; खासदार बजरंग सोनवणे

November 23, 2025 at 6:12 PM IST
Buldhana MLA Sanjay Gaikwad

उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला संजय गायकवाड यांचं तिखट प्रत्युत्तर, म्हणाले...

November 23, 2025 at 4:41 PM IST
Farmers in Tandala Village o

तांदळा गावातील 154 शेतकऱ्यांना मिळणार 100 कोटींचा मावेजा; शेतकऱ्यांच्या तब्बल ६३ वर्षांच्या संघर्षाला यश

November 22, 2025 at 1:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.