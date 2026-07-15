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48 लाखांच्या पुलाची 'एका लाथेत' पोलखोल; अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला झापलं, आता कारवाईकडं लक्ष - पुल

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केज तालुक्यातील बनकरंजा येथील पुलाच्या निकृष्ट कामाचा व्हिडिओ (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 1:55 PM IST

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बीड : देशात आणि राज्यात कामाच्या नावाखाली फक्त आणि फक्त बोगसगिरी सुरू आहे. मिसिंग लिंकचा तमाशा सगळ्या जगाने पाहिल्यानंतर नांदेडच्या पुलाचे वास्तव समोर आले. आता तर खेड्यापाड्यातही तोच प्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बीडच्या केज तालुक्यातील बनकरंजा येथील गावालगच्या नदीवर तब्बल 48 लाख रुपये खर्च करून पूल उभारण्यात आला होता. परंतु हे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचं झाल्याचं एका सामाजिक कार्यकर्त्यानं निदर्शनास आणून दिलं होतं. या ठिकाणच्या कामाचा दर्जा दाखवून देणारे काही व्हिडिओ देखील समाज माध्यमात व्हायरल झाले होते. याची प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली असून या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असता हे काम खरोखरच निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं त्यांना निदर्शनास आलं. यानंतर उपस्थित गावकऱ्यांसमोरच या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला चांगलच झापलं असून त्याच्यावर आता काय कारवाई होणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

बीड : देशात आणि राज्यात कामाच्या नावाखाली फक्त आणि फक्त बोगसगिरी सुरू आहे. मिसिंग लिंकचा तमाशा सगळ्या जगाने पाहिल्यानंतर नांदेडच्या पुलाचे वास्तव समोर आले. आता तर खेड्यापाड्यातही तोच प्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बीडच्या केज तालुक्यातील बनकरंजा येथील गावालगच्या नदीवर तब्बल 48 लाख रुपये खर्च करून पूल उभारण्यात आला होता. परंतु हे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचं झाल्याचं एका सामाजिक कार्यकर्त्यानं निदर्शनास आणून दिलं होतं. या ठिकाणच्या कामाचा दर्जा दाखवून देणारे काही व्हिडिओ देखील समाज माध्यमात व्हायरल झाले होते. याची प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली असून या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असता हे काम खरोखरच निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं त्यांना निदर्शनास आलं. यानंतर उपस्थित गावकऱ्यांसमोरच या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला चांगलच झापलं असून त्याच्यावर आता काय कारवाई होणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

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TAGGED:

पुलाच्या निकृष्ट कामाचा व्हिडिओ
BEED BRIDGE QUALITY ISSUES
48 लाखांच्या पुल
पुल
BEED BRIDGE QUALITY ISSUES

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ETV Bharat Marathi Team

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