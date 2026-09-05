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बंजारा समाजाचा तीज महोत्सव नांदेडमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा; पाहा व्हिडिओ

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बंजारा समाजाचा तीज महोत्सव नांदेडमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2026 at 11:28 AM IST

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नांदेड - बंजारा समाजाच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेला तीज महोत्सव नांदेडमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. नांदेड शहरातील लोकमान्य मंगल कार्यालय परिसरात सुरू असलेल्या या महोत्सवात पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीतं, डफाचा ताल आणि बंजारा समाजाच्या पारंपरिक नृत्याने वातावरण उत्साहाने भारून गेलं आहे.

शुक्रवारी या महोत्सवाला माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कन्या आणि आमदार श्रीजया चव्हाण, नांदेडच्या महापौर कविता मुळे, तसेच इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी मोहिनी नाईक यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी महिला लोकप्रतिनिधींनीही बंजारा समाजाच्या पारंपरिक नृत्यात सहभाग घेत डफाच्या तालावर ठेका धरला.

नांदेडमध्ये मागील 21 वर्षांपासून तीज महोत्सवाची परंपरा सुरू आहे. या उत्सवात बंजारा समाजातील महिला मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. रंगीबेरंगी पारंपरिक पोशाख, दागिने आणि पारंपरिक नृत्य हे या महोत्सवाचे विशेष आकर्षण ठरते.

बंजारा तीज महोत्सव म्हणजे काय? - बंजारा समाजात तीज हा विशेषतः महिलांच्या सांस्कृतिक सहभागाचा आणि सामाजिक एकोप्याचा उत्सव मानला जातो. या काळात महिला एकत्र येऊन तीजची परंपरागत पूजा करतात. गाणी म्हणतात, फेर धरतात आणि पारंपरिक नृत्य सादर करतात.

या उत्सवामध्ये कृषी, निसर्ग, कुटुंब, सामाजिक नाती आणि समाजाच्या पारंपरिक जीवनशैलीशी संबंधित लोकगीतांना विशेष महत्त्व असते.

नांदेड - बंजारा समाजाच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेला तीज महोत्सव नांदेडमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. नांदेड शहरातील लोकमान्य मंगल कार्यालय परिसरात सुरू असलेल्या या महोत्सवात पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीतं, डफाचा ताल आणि बंजारा समाजाच्या पारंपरिक नृत्याने वातावरण उत्साहाने भारून गेलं आहे.

शुक्रवारी या महोत्सवाला माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कन्या आणि आमदार श्रीजया चव्हाण, नांदेडच्या महापौर कविता मुळे, तसेच इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी मोहिनी नाईक यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी महिला लोकप्रतिनिधींनीही बंजारा समाजाच्या पारंपरिक नृत्यात सहभाग घेत डफाच्या तालावर ठेका धरला.

नांदेडमध्ये मागील 21 वर्षांपासून तीज महोत्सवाची परंपरा सुरू आहे. या उत्सवात बंजारा समाजातील महिला मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. रंगीबेरंगी पारंपरिक पोशाख, दागिने आणि पारंपरिक नृत्य हे या महोत्सवाचे विशेष आकर्षण ठरते.

बंजारा तीज महोत्सव म्हणजे काय? - बंजारा समाजात तीज हा विशेषतः महिलांच्या सांस्कृतिक सहभागाचा आणि सामाजिक एकोप्याचा उत्सव मानला जातो. या काळात महिला एकत्र येऊन तीजची परंपरागत पूजा करतात. गाणी म्हणतात, फेर धरतात आणि पारंपरिक नृत्य सादर करतात.

या उत्सवामध्ये कृषी, निसर्ग, कुटुंब, सामाजिक नाती आणि समाजाच्या पारंपरिक जीवनशैलीशी संबंधित लोकगीतांना विशेष महत्त्व असते.

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TAGGED:

BANJARA COMMUNITY
तीज महोत्सव
TEEJ FESTIVAL NANDED
बंजारा समाज
TEEJ FESTIVAL

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