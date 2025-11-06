ETV Bharat / Videos

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्ष स्थापन करायला पाहिजे - बाळासाहेब थोरात - BALASAHEB THORAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 3:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही महाविकास आघाडी म्हणूनच लढवणार आहोत. विधानसभा निवडणुकीतही आघाडी होती, असं सांगत नगरपालिका निवडणुकीत मनसेला सोबत घेणार का? या प्रश्नावर जास्त बोलणं टाळत काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेस मनसेला सोबत घेण्यास इच्छुक नसल्याचेच संकेत दिले आहेत.

आगामी शिर्डी नगरपालिका आणि राहाता नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची शिर्डीत गुरुवारी बैठक पार पडली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, "डबल स्टारचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी होते? यावर आम्ही लक्ष ठेवून असणार आहोत. फक्त आश्वासनाने चालणार नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता पक्ष स्थापन कारायला हरकत नाही."  

"राहुल गांधी यांनी आरोप केल्यानंतर निवडणूक आयोग थातूरमातूर उत्तर देत आहे. निवडणूक आयोगाने खुलासा केला पाहिजे. राहुल गांधींसह जनतेचे समाधान निवडणूक आयोगाने केले पाहिजे. राजकीय नेत्यांसारखे उत्तर देत आहेत," असाही टोला यावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी निवडणूक आयोगाला लगावला आहे.

शिर्डी : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही महाविकास आघाडी म्हणूनच लढवणार आहोत. विधानसभा निवडणुकीतही आघाडी होती, असं सांगत नगरपालिका निवडणुकीत मनसेला सोबत घेणार का? या प्रश्नावर जास्त बोलणं टाळत काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेस मनसेला सोबत घेण्यास इच्छुक नसल्याचेच संकेत दिले आहेत.

आगामी शिर्डी नगरपालिका आणि राहाता नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची शिर्डीत गुरुवारी बैठक पार पडली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, "डबल स्टारचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी होते? यावर आम्ही लक्ष ठेवून असणार आहोत. फक्त आश्वासनाने चालणार नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता पक्ष स्थापन कारायला हरकत नाही."  

"राहुल गांधी यांनी आरोप केल्यानंतर निवडणूक आयोग थातूरमातूर उत्तर देत आहे. निवडणूक आयोगाने खुलासा केला पाहिजे. राहुल गांधींसह जनतेचे समाधान निवडणूक आयोगाने केले पाहिजे. राजकीय नेत्यांसारखे उत्तर देत आहेत," असाही टोला यावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी निवडणूक आयोगाला लगावला आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSION
बाळासाहेब थोरात
शिर्डी स्थानिक स्वराज्य संस्था
SHIRDI ELECTION
BALASAHEB THORAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

dcm eknath shinde

'वोटचोरी की नोटचोरी' कोल्हापुरात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल

November 5, 2025 at 10:33 PM IST
Kartika Purnima 2025

त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरात १ लाख २५ हजार दिव्यांची आरास; पाहा व्हिडिओ

November 5, 2025 at 9:04 PM IST
MP Suresh Mhatre mahad

महाडला रेल्वे कधी येणार? 'ईटीव्ही भारत'सोबतच्या संवादात खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी दिलं थेट उत्तर, पाहा व्हिडिओ

November 4, 2025 at 9:30 PM IST
avinash jadhav mns mahad

महाड मनसे शहर प्रमुख पंकज उमासरे मारहाण प्रकरणी मनसेकडून महाड बंदची हाक, अविनाश जाधव यांनी दिला इशारा

November 4, 2025 at 8:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.