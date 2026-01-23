ETV Bharat / Videos

पुणे ग्रँड टूर स्पर्धा : स्पर्धेमुळं काय कमावलं आणि काय गमावलं? पाहा व्हिडिओ - BAJAJ PUNE GRAND TOUR 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियासोबत संवाद (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 7:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : महाराष्ट्र शासन, पुणे जिल्हा प्रशासन व सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा’ ही भारतातील पहिली UCI Class 2.2 आंतरराष्ट्रीय मल्टीस्टेज सायकलिंग स्पर्धा १९ ते २३ जानेवारी या कालावधीत पुणे जिल्ह्यात यशस्वीरीत्या पार पडली. ही स्पर्धा पुणे शहर तसेच ग्रामीण भागात मिळून चार टप्प्यात पार पडली. या स्पर्धेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असून ३५ देशातील १७० हून अधिक स्पर्धक स्पर्धेत सहभागी झाले होते. 'भारत माता की जय’, ‘जय भवानी जय शिवाजी’, ‘गणपती बाप्पा मोरया’ अशा घोषणा पुणेकरांकडून देत परदेशी खेळाडूंना प्रोत्साहन दिलं जात होतं.  

सायकलिंगचं शहर म्हणून ओळख असलेल्या पुणे शहराला पुन्हा एकदा या स्पर्धेने सायकलिंगचे शहर म्हणून ओळख दिली, तर या स्पर्धेतून नेमकं काय कमावलं आणि काय गमावलं याबाबत सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सेक्रेटरी मणिन्दर पाल सिंग यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी खास बातचीत केली.

पुणे : महाराष्ट्र शासन, पुणे जिल्हा प्रशासन व सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा’ ही भारतातील पहिली UCI Class 2.2 आंतरराष्ट्रीय मल्टीस्टेज सायकलिंग स्पर्धा १९ ते २३ जानेवारी या कालावधीत पुणे जिल्ह्यात यशस्वीरीत्या पार पडली. ही स्पर्धा पुणे शहर तसेच ग्रामीण भागात मिळून चार टप्प्यात पार पडली. या स्पर्धेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असून ३५ देशातील १७० हून अधिक स्पर्धक स्पर्धेत सहभागी झाले होते. 'भारत माता की जय’, ‘जय भवानी जय शिवाजी’, ‘गणपती बाप्पा मोरया’ अशा घोषणा पुणेकरांकडून देत परदेशी खेळाडूंना प्रोत्साहन दिलं जात होतं.  

सायकलिंगचं शहर म्हणून ओळख असलेल्या पुणे शहराला पुन्हा एकदा या स्पर्धेने सायकलिंगचे शहर म्हणून ओळख दिली, तर या स्पर्धेतून नेमकं काय कमावलं आणि काय गमावलं याबाबत सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सेक्रेटरी मणिन्दर पाल सिंग यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी खास बातचीत केली.

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNE GRAND TOUR 2026 ENDED
CYCLING FEDERATION OF INDIA
पुणे ग्रँड टूर स्पर्धा 2026
सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
BAJAJ PUNE GRAND TOUR 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Nation First’ Mass Drill in Schools on January 26; Over 20 Million Students to Participate

26 जानेवारीला 'राष्ट्र प्रथम' संकल्पनेवर राज्यातील शाळांमध्ये सामूहिक देशभक्तीपर कवायती कार्यक्रम

January 22, 2026 at 7:57 PM IST
Shirdi Sai Baba

साईचरणी श्रद्धेचा सुवर्णयोग; टाटा मोटर्सकडून आलिशान कारचं दान, पाहा व्हिडिओ

January 22, 2026 at 5:46 PM IST
Maghi Ganesh Jayanti 2026

माघी गणेश जयंती 2026 ; दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात माघी गणेशजन्म सोहळा, दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी

January 22, 2026 at 1:26 PM IST
student from Beed has written a direct letter to Deputy Chief Minister Ajit Pawar

बीडमधील विद्यार्थिनीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना थेट पत्र; जिल्हा परिषद शाळेत गैरसोय आणि भ्रष्टाचाराचे केले आरोप

January 21, 2026 at 4:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.