दुष्काळाच्या सावटाखाली बीड जिल्ह्यात बैल पोळा साजरा
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Published : September 10, 2026 at 6:26 PM IST
बीड - Bail Pola 2026 Beed - जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बैल पोळा मोठ्या उत्साहाने आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जात आहे. शेतकरी आपल्या बैलांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस साजरा करतात. दुष्काळाच्या सावटाखाली बीड जिल्ह्यात बैल पोळा साजरा करण्यात आला.
बीडच्या परळी तालुक्यातील नागदरा येथे बैल पोळा एका वेगळ्या आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जात आहे. गावातील नागेश्वर मंदिर आणि मारुती मंदिराभोवती बैलांची मिरवणूक काढली जाते. गेली 70 वर्षांहून अधिक काळापासून चालत आलेली परंपरा ते पाळत आहेत. सर्व जाती-धर्मांचे शेतकरी या ठिकाणी जमतात आणि आपले सर्व बैल मोकळे सोडतात. ते बैल मंदिराला 5 पेक्षा जास्त वेळा प्रदक्षिणा घालतात. त्यानंतर शेतकरी आपल्या बैलांना घेऊन विधीवत पूजा करतात.
बीड - Bail Pola 2026 Beed - जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बैल पोळा मोठ्या उत्साहाने आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जात आहे. शेतकरी आपल्या बैलांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस साजरा करतात. दुष्काळाच्या सावटाखाली बीड जिल्ह्यात बैल पोळा साजरा करण्यात आला.
बीडच्या परळी तालुक्यातील नागदरा येथे बैल पोळा एका वेगळ्या आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जात आहे. गावातील नागेश्वर मंदिर आणि मारुती मंदिराभोवती बैलांची मिरवणूक काढली जाते. गेली 70 वर्षांहून अधिक काळापासून चालत आलेली परंपरा ते पाळत आहेत. सर्व जाती-धर्मांचे शेतकरी या ठिकाणी जमतात आणि आपले सर्व बैल मोकळे सोडतात. ते बैल मंदिराला 5 पेक्षा जास्त वेळा प्रदक्षिणा घालतात. त्यानंतर शेतकरी आपल्या बैलांना घेऊन विधीवत पूजा करतात.