उपमुख्यमंत्री शिंदेंबाबतची ऑडिओ क्लिप म्हणजे बदनामीचा प्रयत्न, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा हल्लाबोल
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Published : October 22, 2026 at 7:59 PM IST
कोल्हापूर - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी एक ऑडियो क्लिप व्हायरल केली. या क्लिपची सर्व बाजूंनी चौकशी केली पाहिजे, यामध्ये भाजपची मीडिया टीम आहे अशी देखील चर्चा आहे. मराठा समाजाच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला चिरडण्याचा हा प्रयत्न होता का? असा सवाल करत शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांचं नाव घेऊन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उद्योग मंत्री आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी दिली. कोल्हापुरात ते माध्यमंशी बोलत होते. ज्या व्यक्तीनं हे बोललं त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, आपल्याच मित्रपक्षांच्या नेत्यांसोबत असं करणं चुकीचं आहे, या प्रकरणात दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे, असंही सामंत म्हणाले. भाजपा आणि शिवसेना या महायुतीच्या प्रमुख घटक पक्षांमध्ये कुणी भांडण लावत आहे का? आजच ही ऑडियो क्लिप व्हायरल कशी झाली, ही क्लिप खरी आहे की खोटी याची चौकशी व्हावी, वरिष्ठांना कल्पना न देता जर कोण बोलत असतील तर भाजपानं स्पष्ट केलं पाहिजे. कोणत्याही नेत्यावर आमचा संशय नाही, पण याची चौकशी व्हावी असं आमचं मत आहे, भाजपा आणि शिवसेना यांची नैसर्गिक युती आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोंद घ्यावी, असंही मंत्री उदय सामंत यावेळी म्हणाले.
कोल्हापूर - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी एक ऑडियो क्लिप व्हायरल केली. या क्लिपची सर्व बाजूंनी चौकशी केली पाहिजे, यामध्ये भाजपची मीडिया टीम आहे अशी देखील चर्चा आहे. मराठा समाजाच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला चिरडण्याचा हा प्रयत्न होता का? असा सवाल करत शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांचं नाव घेऊन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उद्योग मंत्री आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी दिली. कोल्हापुरात ते माध्यमंशी बोलत होते. ज्या व्यक्तीनं हे बोललं त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, आपल्याच मित्रपक्षांच्या नेत्यांसोबत असं करणं चुकीचं आहे, या प्रकरणात दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे, असंही सामंत म्हणाले. भाजपा आणि शिवसेना या महायुतीच्या प्रमुख घटक पक्षांमध्ये कुणी भांडण लावत आहे का? आजच ही ऑडियो क्लिप व्हायरल कशी झाली, ही क्लिप खरी आहे की खोटी याची चौकशी व्हावी, वरिष्ठांना कल्पना न देता जर कोण बोलत असतील तर भाजपानं स्पष्ट केलं पाहिजे. कोणत्याही नेत्यावर आमचा संशय नाही, पण याची चौकशी व्हावी असं आमचं मत आहे, भाजपा आणि शिवसेना यांची नैसर्गिक युती आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोंद घ्यावी, असंही मंत्री उदय सामंत यावेळी म्हणाले.