अधिवेशन संपण्याआधी आंबा काजू उत्पादकांना मदत देणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही - MANGO CASHEW
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 17, 2026 at 8:50 PM IST
मुंबई - कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा हवामानातील बदलांचा मोठा फटका बसलाय. सुमारे 90 टक्के पीक नष्ट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. उरलेल्या दहा टक्के पिकालाही अवकाळी पावसाचा धोका असल्यानं शेतकरी चिंतेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणातील सर्व आमदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार नारायण राणे यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. तसंच, पिकविमा कंपन्यांनी यंदा योग्यरीत्या भरपाई न दिल्यानं शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता कमी असल्याची बाबही निदर्शनास आणून देण्यात आली. आमदारांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी योग्य आर्थिक मदत जाहीर केली जाईल, असं आश्वासन दिलं.
