धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याला अशोक चव्हाण यांचा पाठिंबा; 'हा विषय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा' - CJP PROTEST
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Published : July 26, 2026 at 1:50 PM IST
नांदेड : दिल्लीतील जंतरमंतर येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर खासदार अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या या निर्णयाचं अशोक चव्हाण यांनी समर्थन केलं. यावेळी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. हा विषय राजकारणाचा नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्यानं सर्वांनी जबाबदारीनं वागण्याची गरज आहे. दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये आपल्या राजीनाम्यामागील भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलं आहे, "पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मी माझी जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली. कोणत्याही परिस्थितीकडं पाठ फिरवली नाही. परीक्षा माफियांमुळं एका गुणवंत विद्यार्थ्याचेही भविष्य उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही आणि कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, हा माझा ठाम संकल्प होता." दरम्यान, विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीमाराबद्दल संपूर्ण जनतेमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेत मत व्यक्त केलं नाही.
नांदेड : दिल्लीतील जंतरमंतर येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर खासदार अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या या निर्णयाचं अशोक चव्हाण यांनी समर्थन केलं. यावेळी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. हा विषय राजकारणाचा नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्यानं सर्वांनी जबाबदारीनं वागण्याची गरज आहे. दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये आपल्या राजीनाम्यामागील भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलं आहे, "पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मी माझी जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली. कोणत्याही परिस्थितीकडं पाठ फिरवली नाही. परीक्षा माफियांमुळं एका गुणवंत विद्यार्थ्याचेही भविष्य उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही आणि कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, हा माझा ठाम संकल्प होता." दरम्यान, विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीमाराबद्दल संपूर्ण जनतेमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेत मत व्यक्त केलं नाही.