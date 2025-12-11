ETV Bharat / Videos

बिबट्यांची संख्या हाताबाहेर गेलीय, मारायची परवानगी द्या; आशिष देशमुख यांची केंद्रीय वनमंत्र्यांकडे मागणी - NAGPUR LEOPARD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 2:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : 'टायगर कॅपिटल' ओळख असलेल्या नागपुरात बिबट्यांनी (Nagpur Leopard) अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय. गेल्या 15 दिवसात दुसऱ्यांदा बिबट्या नागरी वस्तीत शिरल्यामुळं शहरात दहशत निर्माण झाली आहे. 10 डिसेंबरला सकाळी पूर्व नागपूरच्या पारडी परिसरातील शिवनगर वस्तीत बिबट्यानं धुमाकूळ घालत तब्बल 7 नागरिकांवर हल्ला केला होता. यात एक नागरिक गंभीर जखमी झाला होता. सर्व जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आता वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबटला शेड्युल 1 मधून काढून शेड्युल 2 मध्ये टाकण्याची मागणी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाकडं केली आहे. तर यावर आशिष देशमुख म्हणाले, "माझी केंद्रीय वनमंत्र्यांना विनंती राहील की समस्या हातापलीकडं गेली आहे, त्यामुळं बिबट मारण्यासंदर्भात त्यांनी परवानगी द्यावी आणि याचा निर्णय केंद्रीय वनमंत्र्यांनी लवकर घ्यावा."

नागपूर : 'टायगर कॅपिटल' ओळख असलेल्या नागपुरात बिबट्यांनी (Nagpur Leopard) अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय. गेल्या 15 दिवसात दुसऱ्यांदा बिबट्या नागरी वस्तीत शिरल्यामुळं शहरात दहशत निर्माण झाली आहे. 10 डिसेंबरला सकाळी पूर्व नागपूरच्या पारडी परिसरातील शिवनगर वस्तीत बिबट्यानं धुमाकूळ घालत तब्बल 7 नागरिकांवर हल्ला केला होता. यात एक नागरिक गंभीर जखमी झाला होता. सर्व जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आता वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबटला शेड्युल 1 मधून काढून शेड्युल 2 मध्ये टाकण्याची मागणी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाकडं केली आहे. तर यावर आशिष देशमुख म्हणाले, "माझी केंद्रीय वनमंत्र्यांना विनंती राहील की समस्या हातापलीकडं गेली आहे, त्यामुळं बिबट मारण्यासंदर्भात त्यांनी परवानगी द्यावी आणि याचा निर्णय केंद्रीय वनमंत्र्यांनी लवकर घ्यावा."

For All Latest Updates

TAGGED:

वनमंत्री गणेश नाईक
आशिष देशमुख
GANESH NAIK
LEOPARDS
NAGPUR LEOPARD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

MINISTER BHOYAR ON DRUGS FACTORY

एमडी ड्रग्ज कारखाना प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करणार; गृहराज्यमंत्री भोयर यांचं प्रतिपादन

December 10, 2025 at 1:36 PM IST
Ambadas Danve

आंबादास दानवे यांच्या विरोधात रायगडमध्ये गुन्हा दाखल करणार; शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांची प्रतिक्रिया

December 9, 2025 at 8:22 PM IST
Baba Adhav Always Chafa Plumeria Flowers

बाबा आढाव स्वतः जवळ नेहमी चाफ्याची फुलं का ठेवायचे? नितीन पवार यांनी सांगितली आठवण

December 9, 2025 at 9:38 AM IST
bauxite mining

बॉक्साईड उत्खननाविरोधात श्रीवर्धनमधील ग्रामस्थ आक्रमक, पाहा व्हिडिओ

December 8, 2025 at 7:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.