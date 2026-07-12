उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी घेतले माऊलींचे दर्शन; बळीराजाच्या सुखासाठी पांडुरंग चरणी साकडे - SUNETRA PAWAR
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Published : July 12, 2026 at 9:00 PM IST
बारामती : संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळा आज पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथे मुक्कामी असताना राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पालखी सोहळ्याला भेट देत माऊलींच्या पादुकांचे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर त्यांनी वारकरी परंपरा, दिवंगत अजितदादा पवार यांचे वारकऱ्यांशी असलेले भावनिक नाते आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या पावसाची गरज यावर भाष्य केले. सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, माऊलींच्या पालखीचे दर्शन घेण्याची ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज या दोन्ही पालखी सोहळ्यांच्या प्रस्थानावेळी त्या नियमित उपस्थित राहतात. वारकरी संप्रदायाशी अजितदादा पवार यांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि भावनिक नाते होते. प्रत्येक वारकऱ्याला सुखकर दर्शन मिळावे, पालखी मार्ग अधिक चांगले व्हावेत, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. आज अनेक पालखी मार्ग सुधारले असून उर्वरित मार्गांवरही काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, त्यांच्या जाण्यानंतर सर्वांच्याच भावना वेगळ्या आहेत. मात्र वारकरी संप्रदायाची श्रद्धा आणि पांडुरंगाच्या दर्शनाची ओढ आजही तितकीच कायम आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो वारकरी एकाच भावनेने वारीत सहभागी होत असून, प्रत्येकाला आपल्या पांडुरंगाचे समाधानकारक दर्शन व्हावे, हीच सर्वांची इच्छा असते.
बारामती : संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळा आज पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथे मुक्कामी असताना राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पालखी सोहळ्याला भेट देत माऊलींच्या पादुकांचे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर त्यांनी वारकरी परंपरा, दिवंगत अजितदादा पवार यांचे वारकऱ्यांशी असलेले भावनिक नाते आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या पावसाची गरज यावर भाष्य केले. सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, माऊलींच्या पालखीचे दर्शन घेण्याची ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज या दोन्ही पालखी सोहळ्यांच्या प्रस्थानावेळी त्या नियमित उपस्थित राहतात. वारकरी संप्रदायाशी अजितदादा पवार यांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि भावनिक नाते होते. प्रत्येक वारकऱ्याला सुखकर दर्शन मिळावे, पालखी मार्ग अधिक चांगले व्हावेत, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. आज अनेक पालखी मार्ग सुधारले असून उर्वरित मार्गांवरही काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, त्यांच्या जाण्यानंतर सर्वांच्याच भावना वेगळ्या आहेत. मात्र वारकरी संप्रदायाची श्रद्धा आणि पांडुरंगाच्या दर्शनाची ओढ आजही तितकीच कायम आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो वारकरी एकाच भावनेने वारीत सहभागी होत असून, प्रत्येकाला आपल्या पांडुरंगाचे समाधानकारक दर्शन व्हावे, हीच सर्वांची इच्छा असते.