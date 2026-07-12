ETV Bharat / Videos

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी घेतले माऊलींचे दर्शन; बळीराजाच्या सुखासाठी पांडुरंग चरणी साकडे - SUNETRA PAWAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी घेतले माऊलींचे दर्शन (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 9:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती : संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळा आज पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथे मुक्कामी असताना राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पालखी सोहळ्याला भेट देत माऊलींच्या पादुकांचे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर त्यांनी वारकरी परंपरा, दिवंगत अजितदादा पवार यांचे वारकऱ्यांशी असलेले भावनिक नाते आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या पावसाची गरज यावर भाष्य केले. सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, माऊलींच्या पालखीचे दर्शन घेण्याची ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज या दोन्ही पालखी सोहळ्यांच्या प्रस्थानावेळी त्या नियमित उपस्थित राहतात. वारकरी संप्रदायाशी अजितदादा पवार यांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि भावनिक नाते होते. प्रत्येक वारकऱ्याला सुखकर दर्शन मिळावे, पालखी मार्ग अधिक चांगले व्हावेत, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. आज अनेक पालखी मार्ग सुधारले असून उर्वरित मार्गांवरही काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, त्यांच्या जाण्यानंतर सर्वांच्याच भावना वेगळ्या आहेत. मात्र वारकरी संप्रदायाची श्रद्धा आणि पांडुरंगाच्या दर्शनाची ओढ आजही तितकीच कायम आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो वारकरी एकाच भावनेने वारीत सहभागी होत असून, प्रत्येकाला आपल्या पांडुरंगाचे समाधानकारक दर्शन व्हावे, हीच सर्वांची इच्छा असते.

बारामती : संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळा आज पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथे मुक्कामी असताना राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पालखी सोहळ्याला भेट देत माऊलींच्या पादुकांचे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर त्यांनी वारकरी परंपरा, दिवंगत अजितदादा पवार यांचे वारकऱ्यांशी असलेले भावनिक नाते आणि राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या पावसाची गरज यावर भाष्य केले. सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, माऊलींच्या पालखीचे दर्शन घेण्याची ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज या दोन्ही पालखी सोहळ्यांच्या प्रस्थानावेळी त्या नियमित उपस्थित राहतात. वारकरी संप्रदायाशी अजितदादा पवार यांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि भावनिक नाते होते. प्रत्येक वारकऱ्याला सुखकर दर्शन मिळावे, पालखी मार्ग अधिक चांगले व्हावेत, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. आज अनेक पालखी मार्ग सुधारले असून उर्वरित मार्गांवरही काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या आठवणींना उजाळा देताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, त्यांच्या जाण्यानंतर सर्वांच्याच भावना वेगळ्या आहेत. मात्र वारकरी संप्रदायाची श्रद्धा आणि पांडुरंगाच्या दर्शनाची ओढ आजही तितकीच कायम आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो वारकरी एकाच भावनेने वारीत सहभागी होत असून, प्रत्येकाला आपल्या पांडुरंगाचे समाधानकारक दर्शन व्हावे, हीच सर्वांची इच्छा असते.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNETRA PAWAR
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार
SANT DNYANESHWAR MAHARAJ
पालखी सोहळा
SUNETRA PAWAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

संबंधित बातम्या

Sant Nivruttinath Maharaj

संत निवृत्तीनाथ महाराज यांचा संजीवन समाधी सोहळा; चुलीवरच्या भाकरींच्या महाप्रसादाने वारकऱ्यांची सेवा

July 12, 2026 at 8:48 PM IST
Sant Sopandev Maharaj Palkhi Sohala

श्री संत सोपानदेव महाराजांच्या पालखीचं पंढरपूरकडं भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान; पाहा व्हिडिओ

July 12, 2026 at 8:10 PM IST
Ashadhi Wari 2026

परंपरेचा वारसा; पाचवी पिढी आजही मुक्ताईच्या वारकऱ्यांची करते सेवा!

July 12, 2026 at 6:28 PM IST
Minister Gulabrao patil

'पिक्चर संपल्यानंतर नवीन पिक्चर सुरू करणे एवढे सोपे नसते'; मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा एकनाथ खडसेंवर निशाणा

July 11, 2026 at 7:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.