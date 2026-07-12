श्री संत सोपानदेव महाराजांच्या पालखीचं पंढरपूरकडं भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान; पाहा व्हिडिओ - आषाढी वारी
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Published : July 12, 2026 at 8:10 PM IST
बारामती : "पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल... श्री ज्ञानदेव तुकाराम...!" या अखंड नामगजराने आज संतनगरी सासवड दुमदुमून गेली. टाळ-मृदुंगांचा निनाद, विणेचे मंजुळ स्वर, भगव्या पताकांचे डोलणारे लोंढे आणि लाखो वैष्णवांचा ओसंडून वाहणारा भक्तिभाव यामध्ये संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचे धाकटे बंधू श्री संत सोपानदेव महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याने आषाढी वारीसाठी श्रीक्षेत्र पंढरपूरच्या दिशेने भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान केले. ज्येष्ठ वद्य द्वादशी हा संत सोपानदेव महाराजांच्या प्रस्थानाचा दिवस आणि संत निवृत्तीनाथ महाराजांचा समाधीदिन असल्यानं प्रस्थानापूर्वी परंपरेनुसार संत निवृत्तीनाथांच्या स्तुतीचा अभंग सादर करण्यात आला. अभंगाच्या ओव्या घुमताच संपूर्ण देऊळवाडा भक्तिरसात चिंब भिजून गेला. पहाटे चार वाजता संजीवन समाधीची पहाट पूजा, काकड आरती आणि धार्मिक विधी संपन्न झाले. त्यानंतर पहाटे पाच वाजल्यापासून मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. पहाटेपासूनच हजारो वारकरी आणि भाविकांनी संत सोपानदेव महाराजांच्या संजीवन समाधीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती.
बारामती : "पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल... श्री ज्ञानदेव तुकाराम...!" या अखंड नामगजराने आज संतनगरी सासवड दुमदुमून गेली. टाळ-मृदुंगांचा निनाद, विणेचे मंजुळ स्वर, भगव्या पताकांचे डोलणारे लोंढे आणि लाखो वैष्णवांचा ओसंडून वाहणारा भक्तिभाव यामध्ये संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचे धाकटे बंधू श्री संत सोपानदेव महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याने आषाढी वारीसाठी श्रीक्षेत्र पंढरपूरच्या दिशेने भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान केले. ज्येष्ठ वद्य द्वादशी हा संत सोपानदेव महाराजांच्या प्रस्थानाचा दिवस आणि संत निवृत्तीनाथ महाराजांचा समाधीदिन असल्यानं प्रस्थानापूर्वी परंपरेनुसार संत निवृत्तीनाथांच्या स्तुतीचा अभंग सादर करण्यात आला. अभंगाच्या ओव्या घुमताच संपूर्ण देऊळवाडा भक्तिरसात चिंब भिजून गेला. पहाटे चार वाजता संजीवन समाधीची पहाट पूजा, काकड आरती आणि धार्मिक विधी संपन्न झाले. त्यानंतर पहाटे पाच वाजल्यापासून मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. पहाटेपासूनच हजारो वारकरी आणि भाविकांनी संत सोपानदेव महाराजांच्या संजीवन समाधीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती.