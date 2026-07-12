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परंपरेचा वारसा; पाचवी पिढी आजही मुक्ताईच्या वारकऱ्यांची करते सेवा! - आषाढी वारी 2026

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पाचवी पिढी मुक्ताईच्या वारकऱ्यांची करते सेवा (Source-ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 6:28 PM IST

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 बीड- आषाढी पालखी सोहळ्यानिमित्त संपूर्ण राज्यात विठुरायाचा गजर घुमत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शके 1828 मध्ये खरेदी केलेल्या तांब्या पितळी भांड्यांत आजही महाप्रसाद शिजतो. बीडकरांनी अनेक वर्षांची परंपरा जपली आहे. आषाढी वारीसाठी बीडमध्ये दाखल झालेल्या संत मुक्ताबाईंच्या पालखीच्या स्वागताला यंदाही अनेक वर्षांची परंपरा साक्षीदार ठरली. निजामकालीन आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झालेली ही सेवा आज पाचवी पिढी त्याच भक्तिभावानं जपत आहे. विशेष म्हणजे, शके 1828 मध्ये खरेदी करण्यात आलेली ऐतिहासिक तांब्याची आणि पितळी भांडी आजही जतन करण्यात आली आहेत. याच भांड्यांमध्ये वारकऱ्यांसाठी वरण-भात आणि चपातीचा महाप्रसाद शिजवला जातो. पंचाचा वाडा, लोकवर्गणी आणि सेवाभाव यांच्या बळावर सुरू असलेली ही परंपरा म्हणजे मुक्ताईच्या पालखीप्रती बीडकरांची अनोखी आणि अविस्मरणीय सेवा आहे.

 बीड- आषाढी पालखी सोहळ्यानिमित्त संपूर्ण राज्यात विठुरायाचा गजर घुमत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शके 1828 मध्ये खरेदी केलेल्या तांब्या पितळी भांड्यांत आजही महाप्रसाद शिजतो. बीडकरांनी अनेक वर्षांची परंपरा जपली आहे. आषाढी वारीसाठी बीडमध्ये दाखल झालेल्या संत मुक्ताबाईंच्या पालखीच्या स्वागताला यंदाही अनेक वर्षांची परंपरा साक्षीदार ठरली. निजामकालीन आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झालेली ही सेवा आज पाचवी पिढी त्याच भक्तिभावानं जपत आहे. विशेष म्हणजे, शके 1828 मध्ये खरेदी करण्यात आलेली ऐतिहासिक तांब्याची आणि पितळी भांडी आजही जतन करण्यात आली आहेत. याच भांड्यांमध्ये वारकऱ्यांसाठी वरण-भात आणि चपातीचा महाप्रसाद शिजवला जातो. पंचाचा वाडा, लोकवर्गणी आणि सेवाभाव यांच्या बळावर सुरू असलेली ही परंपरा म्हणजे मुक्ताईच्या पालखीप्रती बीडकरांची अनोखी आणि अविस्मरणीय सेवा आहे.

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MUKTAI MAHAPRASAD BEED
MUKTAI DINDI BEET
ASHADHI EKADASHI 2026
आषाढी वारी 2026
ASHADHI PALKHI SOHALA 2026

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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