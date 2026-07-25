पुण्यातील 'प्रति पंढरपुरात' विठुरायाच्या दर्शनासाठी गर्दी; तब्बल 20 हजार किलो खिचडीचं वाटप - आषाढी एकादशी 2026
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Published : July 25, 2026 at 1:16 PM IST
पुणे : आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात भक्तिमय वातावरण आहे. पुण्यातील प्रति पंढरपूर समजल्या जाणाऱ्या सिंहगड रस्त्यावरील विठ्ठल मंदिरात भाविकांनी गर्दी केली आहे. या विठ्ठल मंदिरात मोठ्या संख्येनं भाविक दरवर्षी आषाढी एकादशीला दर्शनासाठी येतात. प्रत्येकाला पंढरपुरला जाणं शक्य होत नाही. अशा वेळी सिंहगड रस्ता परिसरातील प्रति पंढरपूर इथं नागरिक विठुरायाचं दर्शन घेतात. शनिवारी (दि.25) पहाटे काकड आरतीनंतर मंदिर भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलं. सिंहगड रस्त्यावरील श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिर या प्राचीन मंदिराची प्रति पंढरपूर अशीही ओळख आहे. या मंदिराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. श्री विठ्ठलाचे भक्त असलेल्या संभाजी गोसावी यांना दृष्टांत झाला. यानंतर त्यांना श्री विठ्ठलाची मूर्ती त्यांच्या शेतात सापडली. त्या मूर्तीची संभाजी गोसावी यांनी प्रतिष्ठापना केली. मंदिर हे तीन टप्प्यात बांधण्यात आलं. यानंतर दर्शनासाठी भाविक येऊ लागले. आज प्रति पंढरपूर म्हणून ओळख असलेल्या या मंदिराच्या परिसरात भाविकांसाठी तब्बल २० हजार किलो खिचडी वाटप करण्यात आली.
पुणे : आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात भक्तिमय वातावरण आहे. पुण्यातील प्रति पंढरपूर समजल्या जाणाऱ्या सिंहगड रस्त्यावरील विठ्ठल मंदिरात भाविकांनी गर्दी केली आहे. या विठ्ठल मंदिरात मोठ्या संख्येनं भाविक दरवर्षी आषाढी एकादशीला दर्शनासाठी येतात. प्रत्येकाला पंढरपुरला जाणं शक्य होत नाही. अशा वेळी सिंहगड रस्ता परिसरातील प्रति पंढरपूर इथं नागरिक विठुरायाचं दर्शन घेतात. शनिवारी (दि.25) पहाटे काकड आरतीनंतर मंदिर भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलं. सिंहगड रस्त्यावरील श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिर या प्राचीन मंदिराची प्रति पंढरपूर अशीही ओळख आहे. या मंदिराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. श्री विठ्ठलाचे भक्त असलेल्या संभाजी गोसावी यांना दृष्टांत झाला. यानंतर त्यांना श्री विठ्ठलाची मूर्ती त्यांच्या शेतात सापडली. त्या मूर्तीची संभाजी गोसावी यांनी प्रतिष्ठापना केली. मंदिर हे तीन टप्प्यात बांधण्यात आलं. यानंतर दर्शनासाठी भाविक येऊ लागले. आज प्रति पंढरपूर म्हणून ओळख असलेल्या या मंदिराच्या परिसरात भाविकांसाठी तब्बल २० हजार किलो खिचडी वाटप करण्यात आली.