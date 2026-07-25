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पुण्यातील 'प्रति पंढरपुरात' विठुरायाच्या दर्शनासाठी गर्दी; तब्बल 20 हजार किलो खिचडीचं वाटप - आषाढी एकादशी 2026

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'प्रति पंढरपुरात विठुरायाच्या दर्शनासाठी गर्दी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 1:16 PM IST

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पुणे : आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात भक्तिमय वातावरण आहे. पुण्यातील प्रति पंढरपूर समजल्या जाणाऱ्या सिंहगड रस्त्यावरील विठ्ठल मंदिरात भाविकांनी गर्दी केली आहे. या विठ्ठल मंदिरात मोठ्या संख्येनं भाविक दरवर्षी आषाढी एकादशीला दर्शनासाठी येतात. प्रत्येकाला पंढरपुरला जाणं शक्य होत नाही. अशा वेळी सिंहगड रस्ता परिसरातील प्रति पंढरपूर इथं नागरिक विठुरायाचं दर्शन घेतात. शनिवारी (दि.25) पहाटे काकड आरतीनंतर मंदिर भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलं. सिंहगड रस्त्यावरील श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिर या प्राचीन मंदिराची प्रति पंढरपूर अशीही ओळख आहे. या मंदिराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. श्री विठ्ठलाचे भक्त असलेल्या संभाजी गोसावी यांना दृष्टांत झाला. यानंतर त्यांना श्री विठ्ठलाची मूर्ती त्यांच्या शेतात सापडली. त्या मूर्तीची संभाजी गोसावी यांनी प्रतिष्ठापना केली. मंदिर हे तीन टप्प्यात बांधण्यात आलं. यानंतर दर्शनासाठी भाविक येऊ लागले. आज प्रति पंढरपूर म्हणून ओळख असलेल्या या मंदिराच्या परिसरात भाविकांसाठी तब्बल २० हजार किलो खिचडी वाटप करण्यात आली.

पुणे : आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात भक्तिमय वातावरण आहे. पुण्यातील प्रति पंढरपूर समजल्या जाणाऱ्या सिंहगड रस्त्यावरील विठ्ठल मंदिरात भाविकांनी गर्दी केली आहे. या विठ्ठल मंदिरात मोठ्या संख्येनं भाविक दरवर्षी आषाढी एकादशीला दर्शनासाठी येतात. प्रत्येकाला पंढरपुरला जाणं शक्य होत नाही. अशा वेळी सिंहगड रस्ता परिसरातील प्रति पंढरपूर इथं नागरिक विठुरायाचं दर्शन घेतात. शनिवारी (दि.25) पहाटे काकड आरतीनंतर मंदिर भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलं. सिंहगड रस्त्यावरील श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिर या प्राचीन मंदिराची प्रति पंढरपूर अशीही ओळख आहे. या मंदिराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. श्री विठ्ठलाचे भक्त असलेल्या संभाजी गोसावी यांना दृष्टांत झाला. यानंतर त्यांना श्री विठ्ठलाची मूर्ती त्यांच्या शेतात सापडली. त्या मूर्तीची संभाजी गोसावी यांनी प्रतिष्ठापना केली. मंदिर हे तीन टप्प्यात बांधण्यात आलं. यानंतर दर्शनासाठी भाविक येऊ लागले. आज प्रति पंढरपूर म्हणून ओळख असलेल्या या मंदिराच्या परिसरात भाविकांसाठी तब्बल २० हजार किलो खिचडी वाटप करण्यात आली.

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TAGGED:

PRATI PANDHARPUR PUNE
प्रति पंढरपूर पुणे
PRATI PANDHARPUR VITTHAL TEMPLE
आषाढी एकादशी 2026
ASHADHI EKADASHI 2026

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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