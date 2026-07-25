ETV Bharat / Videos

मिऱ्यावासीयांची पहिलीच दिंडी ठरली विशेष आकर्षण; रत्नागिरीत 'प्रतिपंढरपूर' विठ्ठल मंदिरात दुमदुमला नामघोष - प्रतिपंढरपूर

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मिऱ्यावासीयांची पहिलीच दिंडी ठरली विशेष आकर्षण (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 9:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रत्नागिरी : आषाढी एकादशीच्या पावन आणि पवित्र पर्वावर संपूर्ण रत्नागिरी शहर विठ्ठलमय झालं होतं. 'ज्ञानबा तुकाराम' आणि 'जय हरी विठ्ठल'च्या गजराने परिसर दुमदुमून गेला होता. यंदा रत्नागिरी शहरात विविध भागांतून अनेक दिंड्या निघाल्या होत्या, मात्र यामध्ये मिऱ्यावासीयांनी काढलेली दिंडी विशेष आकर्षण ठरली. मिऱ्यावासीयांनी यंदा पहिल्यांदाच अत्यंत उत्साहात आणि भक्तिभावात स्वतःची स्वतंत्र दिंडी आयोजित केली होती. ​मिऱ्या गावातून सुरू झालेला हा प्रवास 'प्रतिपंढरपूर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विठ्ठल मंदिरापर्यंत अत्यंत उत्साहात पार पडला. आषाढी वारीनिमित्त पायी दिंडी घेऊन जाण्याची परंपरा कायम राखत मिऱ्या गावातील महिला, पुरुष आणि तरुण नागरिक मोठ्या संख्येने यात सहभागी झाले होते. हातात फडकणारे भगवे झेंडे, टाळ-मृदंगाचा नाद आणि विठुरायाचा अखंड नामघोष यामुळं संपूर्ण मिऱ्या गाव आणि दिंडीचा मार्ग भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. पारंपरिक पोशाखात सज्ज झालेले ग्रामस्थ, माथ्यावर तुळशीवृंदावन घेऊन चालणाऱ्या महिला यामुळं या पहिल्यावहिल्या दिंडीला एक वेगळेच वैभव प्राप्त झाले होते. मिऱ्यावासीयांच्या या उपक्रमामुळं संपूर्ण परिसरात आषाढी एकादशीचा एक वेगळाच आनंद आणि उत्साह पाहायला मिळाला.

रत्नागिरी : आषाढी एकादशीच्या पावन आणि पवित्र पर्वावर संपूर्ण रत्नागिरी शहर विठ्ठलमय झालं होतं. 'ज्ञानबा तुकाराम' आणि 'जय हरी विठ्ठल'च्या गजराने परिसर दुमदुमून गेला होता. यंदा रत्नागिरी शहरात विविध भागांतून अनेक दिंड्या निघाल्या होत्या, मात्र यामध्ये मिऱ्यावासीयांनी काढलेली दिंडी विशेष आकर्षण ठरली. मिऱ्यावासीयांनी यंदा पहिल्यांदाच अत्यंत उत्साहात आणि भक्तिभावात स्वतःची स्वतंत्र दिंडी आयोजित केली होती. ​मिऱ्या गावातून सुरू झालेला हा प्रवास 'प्रतिपंढरपूर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विठ्ठल मंदिरापर्यंत अत्यंत उत्साहात पार पडला. आषाढी वारीनिमित्त पायी दिंडी घेऊन जाण्याची परंपरा कायम राखत मिऱ्या गावातील महिला, पुरुष आणि तरुण नागरिक मोठ्या संख्येने यात सहभागी झाले होते. हातात फडकणारे भगवे झेंडे, टाळ-मृदंगाचा नाद आणि विठुरायाचा अखंड नामघोष यामुळं संपूर्ण मिऱ्या गाव आणि दिंडीचा मार्ग भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. पारंपरिक पोशाखात सज्ज झालेले ग्रामस्थ, माथ्यावर तुळशीवृंदावन घेऊन चालणाऱ्या महिला यामुळं या पहिल्यावहिल्या दिंडीला एक वेगळेच वैभव प्राप्त झाले होते. मिऱ्यावासीयांच्या या उपक्रमामुळं संपूर्ण परिसरात आषाढी एकादशीचा एक वेगळाच आनंद आणि उत्साह पाहायला मिळाला.

For All Latest Updates

TAGGED:

आषाढी एकादशी
ASHADHI EKADASHI
PRATI PANDHARPUR
प्रतिपंढरपूर
ASHADHI EKADASHI 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

संबंधित बातम्या

पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष; 'पेपरफुटी झांकी है, ईव्हीएम अभी बाकी है'च्या दिल्या घोषणा

July 25, 2026 at 8:44 PM IST
अतिवृष्टीमुळे पांजरे येथे भूस्खलन

अतिवृष्टीमुळे पांजरे येथे भूस्खलन, घरावर मातीचा ढिगारा कोसळल्यानं ढिगाऱ्याखाली दबून अनेक शेळ्या ठार

July 25, 2026 at 4:12 PM IST
ASHADHI EKADASHI 2026

पुण्यातील 'प्रति पंढरपुरात' विठुरायाच्या दर्शनासाठी गर्दी; तब्बल 20 हजार किलो खिचडीचं वाटप

July 25, 2026 at 1:16 PM IST
ASHADHI EKADASHI 2026

पंढरपूरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 'एअर ॲम्बुलन्स'चा प्रयोग! आषाढी वारीत आजारी वारकऱ्याला हेलिकॉप्टरनं सोलापूरला हलवलं

July 24, 2026 at 8:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.