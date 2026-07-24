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पंढरपूरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 'एअर ॲम्बुलन्स'चा प्रयोग! आषाढी वारीत आजारी वारकऱ्याला हेलिकॉप्टरनं सोलापूरला हलवलं - पंढरपूर आषाढी एकादशी

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प्रतिक्रिया देताना वैद्यकीय अधिकारी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 8:52 PM IST

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सोलापूर : पंढरपूरमध्ये आषाढी एकादशीचा सोहळा शनिवारी (दि.25) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मानाचे वारकरी यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. या सोहळ्याची तयारी गेल्या दोन महिन्यापासून प्रशासन करत आहे. आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. भाविकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी यावर्षी प्रथमच एअर ॲम्बुलन्स आणणार असल्याचं आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं होतं. त्यानुसार आज (दि.24) पंढरपूरमध्ये एअर ॲम्बुलन्स दाखल झाली होती. आज दुपारी वारकरी बाळू पडळ (वय 50) यांना एअर ॲम्बुलन्सनं  उपचारसाठी सोलापूरला दाखल केलं. हा एअर ॲम्ब्युलन्सचा महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रयोग आहे. यात्रा कालावधीमध्ये वाहतुकीची मोठी कोंडी होते. तेव्हा एखाद्या रुग्णाला तत्काळ सेवा देता येत नाही. म्हणून रुग्णाला गोल्डन हॉवरमध्ये योग्य उपचार मिळणं गरजेचं असतं. त्या अनुषंगानं ही एअर ॲम्बुलन्स मागवण्यात आल्याचं आरोग्य विभागानं सांगितलं. 

सोलापूर : पंढरपूरमध्ये आषाढी एकादशीचा सोहळा शनिवारी (दि.25) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मानाचे वारकरी यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. या सोहळ्याची तयारी गेल्या दोन महिन्यापासून प्रशासन करत आहे. आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. भाविकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी यावर्षी प्रथमच एअर ॲम्बुलन्स आणणार असल्याचं आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितलं होतं. त्यानुसार आज (दि.24) पंढरपूरमध्ये एअर ॲम्बुलन्स दाखल झाली होती. आज दुपारी वारकरी बाळू पडळ (वय 50) यांना एअर ॲम्बुलन्सनं  उपचारसाठी सोलापूरला दाखल केलं. हा एअर ॲम्ब्युलन्सचा महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रयोग आहे. यात्रा कालावधीमध्ये वाहतुकीची मोठी कोंडी होते. तेव्हा एखाद्या रुग्णाला तत्काळ सेवा देता येत नाही. म्हणून रुग्णाला गोल्डन हॉवरमध्ये योग्य उपचार मिळणं गरजेचं असतं. त्या अनुषंगानं ही एअर ॲम्बुलन्स मागवण्यात आल्याचं आरोग्य विभागानं सांगितलं. 

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TAGGED:

AIR AMBULANCE
आषाढी एकादशी 2026
WARKARI BALU PADWAL
पंढरपूर आषाढी एकादशी
ASHADHI EKADASHI 2026

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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