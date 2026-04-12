ETV Bharat / Videos

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीवर शोककळा; शिर्डीत आमीर खान यांनी वाहिली श्रद्धांजली - AAMIR KHAN ON ASHA BHOSLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना आमीर खान (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 12, 2026 at 8:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन झालं असून वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. यावर अभिनेता आमीर खान यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी ते म्हणाले, "ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या जाण्याने देशासह संपूर्ण चित्रपट सृष्टीचे मोठं नुकसान झालं आहे. मी आशा भोसले यांचा मोठा फॅन होतो. माझ्या दृष्टिनं ही मोठी हानी आहे. चार मोठे गायक होते. त्यात आशा भोसले, लता मंगेशकर, रफी व किशोरदा. आता त्यांच्यातील आशा भोसलेही राहिल्या नाहीत. त्यामुळं एका युगाचा अंत झाला. मी माझ्या वतीनं तसेच संपूर्ण देशातील त्यांच्या चाहत्यांसाठी व परिवारासाठी दुःख व्यक्त करतो. त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळावी अशी प्रार्थना करतो." महाराष्ट्रात शासन, पाणी फाउंडेशन, उमेद अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजपासून शिर्डीत सुरू झालेल्या राज्यस्तरीय पाणी फाउंडेशन फार्मर कप कार्यशाळा या कार्यक्रमाला अभिनेता आमीर खान आणि किरण राव उपस्थित होते. कार्यक्रमाला सुरुवात होण्यापूर्वी अभिनेता मंचावर आल्यानंतर सूत्रसंचालिकेने कार्यक्रमाची सुरुवात करत असताना, आमीर खान यांनी थेट सूत्रसंचालिकेजवळ जाऊन सांगितलं की, कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनामुळं त्यांना आधी सर्वांनी श्रद्धांजली वाहून कार्यक्रमाला सुरुवात करू. त्यानंतर सूत्रसंचालिकेने कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्वांना आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचं आवाहन केलं आणि सर्वांनी दोन मिनिटे श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर कार्यक्रमाला सुरूवात झाली.

For All Latest Updates

TAGGED:

आशा भोसले
ASHA BHOSLE
AAMIR KHAN
आशा भोसले यांचं निधन
AAMIR KHAN ON ASHA BHOSLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.