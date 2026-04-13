आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर आज होणार अंत्यसंस्कार, घराबाहेरची परिस्थिती काय? - ASHA BHOSALE DEATH NEWS
Published : April 13, 2026 at 10:58 AM IST
मुंबई - ख्यातनाम पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचे 12 एप्रिल रोजी मुंबईतील ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयात निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवावर शिवाजी पार्कमधील भागोजी कीर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. सर्वसामान्यांना आणि चाहत्यांना लोअर परेल येथील त्यांच्या निवासस्थानी दुपारी 3 वाजेपर्यंत त्यांच्या पार्थिवाचं दर्शन घेता येणार आहे. आशा भोसले यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त पाहायला मिळत आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त पाहायला मिळत आहे. वाहनांना आशा भोसले राहत असलेल्या इमारतीजवळ थांबविण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. आशा भोसले यांच पार्थिव लोअर परळ येथील निवासस्थानाहून दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास शिवाजी पार्क येथे नेण्यात येईल. यानंतर सायंकाळी 4 वाजता आशा भोसले यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, सिने अभिनेते जॅकी श्रॉफ, अभिनेत्री विद्या बालन, प्रख्यात लेखक जावेद अख्तर, संगीतकार ए.आर.रहमान, मंत्री आशिष शेलार यांच्यासह इतर मान्यवरांनी आशा भोसले यांच्या निवासस्थान येऊन त्यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेतलं आहे.
