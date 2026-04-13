LIVE : स्वरस्वामिनीचं अखेरचं दर्शन; थोड्याच वेळात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार - ASHA BHOSLE CREMATION CEREMONY
Published : April 13, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 4:57 PM IST
मुंबई : स्वरस्वामिनी आशा भोसले यांच्या निधनानंतर त्यांचं पार्थिव लोअर परेल येथील निवासस्थानी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं आहे.अनेक दिग्गज नेतेमंडळी, कलाकार यांनी इथं येऊन त्यांच अंत्यदर्शन घेतलं. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील येथील निवासस्थानी आशाताईंचं अंत्यदर्शन घेतलं, यावेळी मंत्री आशिष शेलार देखील होते. मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी देखील आशा भोसले यांच्या निवासस्थानी पोहोचत त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलं. आता आशा भोसले यांच्या अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू झाली आहे. दुपारी 4 वाजता शिवाजी पार्कमध्ये अंत्यसंस्कार पार पडणार आहे. त्यांच्या अंत्ययात्रेला हाजारोंचा जनसमुदाय उपस्थित आहे. पोलिसांचाही चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर थोड्याच वेळात अंत्यसंस्कार होणार आहे. त्यासाठीची सर्व तयारी करण्यात आली आहे. अंत्यसंस्कारासाठी राज्यातील, अनेक दिग्गज उपस्थित आहेत. आशाताईंवर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.
