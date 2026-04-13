आशा भोसले यांच्या अंत्यदर्शनासाठी दिग्गजांची हजेरी; तब्बूू, सचिन तेंडुलकर, रश्मी ठाकरेंना अश्रू अनावर - ASHA BHOSLE LAST RITES

आशा भोसले यांच्या अंत्यदर्शनासाठी दिग्गजांची हजेरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 2:33 PM IST

Updated : April 13, 2026 at 2:43 PM IST

मुंबई : लोकप्रिय गायिका आशा भोसले यांनी वयाच्या 92व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. आज संध्याकाळी 4 वाजता त्यांच्या पार्थिवावर दादरच्या शिवाजी पार्क येथील स्मशानभूमीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. आशा भोसले यांचं रविवारी (12 एप्रिल) निधन झालं. आज अंत्यदर्शनासाठी त्यांचं पार्थिव कासा ग्रांडे येथील त्यांच्या राहत्या घरी ठेवण्यात आलं आहे. काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचं अंत्यदर्शन घेऊन आदरांजली वाहिली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तसंच इतर अनेक महत्वाचे नेतेही काल अंत्यदर्शनासाठी आले होते. तर आज सिने क्षेत्रातील, संगीत क्षेत्रातील तसंच, विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी आशाताईंचं अंत्यदर्शन घेतलं आहे. आतापर्यंत खासदार सुप्रिया सुळे, प्रफुल पटेल, सचिन तेंडुलकर, ए आर रहमान, जावेद अख्तर, यांसारख्या दिग्गजांनी आशा भोसले यांच्या पार्थिवाचं दर्शन घेतलं आहे. याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी देखील आशा भोसलेंचं अंत्यदर्शन घेतलं. उद्धव यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे हे उपस्थित होते. आज सकाळी 11 ते दुपारी 3 पर्यंत अंत्यदर्शनाची वेळ ठेवण्यात आली असून त्यांच्या घराबाहेर चाहत्यांची रीघ लागलेली पाहायला मिळत आहे. दुपारी 3.30 वाजता त्यांच्या अंत्ययात्रेला सुरुवात होणार आहे.

मुंबई : लोकप्रिय गायिका आशा भोसले यांनी वयाच्या 92व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. आज संध्याकाळी 4 वाजता त्यांच्या पार्थिवावर दादरच्या शिवाजी पार्क येथील स्मशानभूमीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. आशा भोसले यांचं रविवारी (12 एप्रिल) निधन झालं. आज अंत्यदर्शनासाठी त्यांचं पार्थिव कासा ग्रांडे येथील त्यांच्या राहत्या घरी ठेवण्यात आलं आहे. काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचं अंत्यदर्शन घेऊन आदरांजली वाहिली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तसंच इतर अनेक महत्वाचे नेतेही काल अंत्यदर्शनासाठी आले होते. तर आज सिने क्षेत्रातील, संगीत क्षेत्रातील तसंच, विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी आशाताईंचं अंत्यदर्शन घेतलं आहे. आतापर्यंत खासदार सुप्रिया सुळे, प्रफुल पटेल, सचिन तेंडुलकर, ए आर रहमान, जावेद अख्तर, यांसारख्या दिग्गजांनी आशा भोसले यांच्या पार्थिवाचं दर्शन घेतलं आहे. याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी देखील आशा भोसलेंचं अंत्यदर्शन घेतलं. उद्धव यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे हे उपस्थित होते. आज सकाळी 11 ते दुपारी 3 पर्यंत अंत्यदर्शनाची वेळ ठेवण्यात आली असून त्यांच्या घराबाहेर चाहत्यांची रीघ लागलेली पाहायला मिळत आहे. दुपारी 3.30 वाजता त्यांच्या अंत्ययात्रेला सुरुवात होणार आहे.

Last Updated : April 13, 2026 at 2:43 PM IST

