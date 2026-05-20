श्री श्री रविशंकर यांचा बंगळुरूमध्ये सत्संग; आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांची प्रमुख उपस्थिती - ART OF LIVING SATSANG VIDEO
Published : May 20, 2026 at 6:52 PM IST
बंगळुरू: श्री श्री रविशंकर यांनी स्थापन केलेल्या 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' संस्थेच्या 45 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, येथील उदयपुरा येथील 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग आंतरराष्ट्रीय केंद्रा'मध्ये सत्संगाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. श्री श्री रविशंकर हे एक मानवतावादी नेते, आध्यात्मिक गुरु आणि शांततेचे दूत म्हणून ओळखले जातात. तणावमुक्त आणि हिंसाचारमुक्त समाजाची त्यांची संकल्पना आहे. 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'द्वारे त्यांनी विविध सेवा प्रकल्प आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जगभरातील लक्षावधी लोकांना एकत्र आणलं आहे. या सत्संगासाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू हे उपस्थित आहेत. श्री श्री रविशंकर यांनी 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना ना-नफा तत्त्वावर , शैक्षणिक आणि मानवतावादी संस्था म्हणून केली आहे. सध्या या संस्थेद्वारे विविध कार्यक्रमांचे 182 देशांमध्ये आयोजन करण्यात येते.
