रत्नागिरीच्या ग्रामदेवतेच्या पालखीला पोलिसांची सशस्त्र सलामी - DEITY OF RATNAGIRI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 10, 2026 at 1:50 PM IST
रत्नागिरी - संपूर्ण कोकणवासीयांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे शिमगा आणि या शिमग्यासाठी मुंबई स्थित असणारे कोकणवासी मोठ्या हौसेनं कोकणात येत असतात. सध्या कोकणामध्ये शिमगोत्सवाची धूम सुरू आहे. प्रत्येक गावची परंपरा, रीती रिवाज ह्या वेगवेगळ्या कोकणामध्ये पाहायला मिळतात. रत्नागिरीमध्ये बारा वाड्याचे दैवत समजल्या जाणाऱ्या भैरी देवाचा शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडत आहे. रत्नागिरीच्या बारा वाड्यांचं ग्रामदैवत असलेल्या भैरी देवाच्या पालखीला सशस्त्र सलामी पोलीस देतात. बंदूकधारी पोलिसांनी पालखीला मानवंदना दिल्यानंतर रत्नागिरीकर एकच जल्लोष करताना पाहायला मिळतात. चार बंदूकधारी पोलीस पालखीला मानवंदना देण्याची ब्रिटिश काळापासून परंपरा पाहायला मिळते. ही परंपरा रंगपंचमीच्या दुपारी रत्नागिरीत पहायला मिळते. पालखीला सलामी देण्याची ही परंपरा शिमगोत्सवात फक्त कोकणातच पहायला मिळते.
रत्नागिरी - संपूर्ण कोकणवासीयांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे शिमगा आणि या शिमग्यासाठी मुंबई स्थित असणारे कोकणवासी मोठ्या हौसेनं कोकणात येत असतात. सध्या कोकणामध्ये शिमगोत्सवाची धूम सुरू आहे. प्रत्येक गावची परंपरा, रीती रिवाज ह्या वेगवेगळ्या कोकणामध्ये पाहायला मिळतात. रत्नागिरीमध्ये बारा वाड्याचे दैवत समजल्या जाणाऱ्या भैरी देवाचा शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडत आहे. रत्नागिरीच्या बारा वाड्यांचं ग्रामदैवत असलेल्या भैरी देवाच्या पालखीला सशस्त्र सलामी पोलीस देतात. बंदूकधारी पोलिसांनी पालखीला मानवंदना दिल्यानंतर रत्नागिरीकर एकच जल्लोष करताना पाहायला मिळतात. चार बंदूकधारी पोलीस पालखीला मानवंदना देण्याची ब्रिटिश काळापासून परंपरा पाहायला मिळते. ही परंपरा रंगपंचमीच्या दुपारी रत्नागिरीत पहायला मिळते. पालखीला सलामी देण्याची ही परंपरा शिमगोत्सवात फक्त कोकणातच पहायला मिळते.