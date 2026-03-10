ETV Bharat / Videos

रत्नागिरीच्या ग्रामदेवतेच्या पालखीला पोलिसांची सशस्त्र सलामी - DEITY OF RATNAGIRI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ग्रामदेवतेच्या पालखीला पोलिसांची सशस्त्र सलामी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रत्नागिरी - संपूर्ण कोकणवासीयांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे शिमगा आणि या शिमग्यासाठी मुंबई स्थित असणारे कोकणवासी मोठ्या हौसेनं कोकणात येत असतात. सध्या कोकणामध्ये शिमगोत्सवाची धूम सुरू आहे. प्रत्येक गावची परंपरा, रीती रिवाज ह्या वेगवेगळ्या कोकणामध्ये पाहायला मिळतात. रत्नागिरीमध्ये बारा वाड्याचे दैवत समजल्या जाणाऱ्या भैरी देवाचा शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडत आहे. रत्नागिरीच्या बारा वाड्यांचं ग्रामदैवत असलेल्या भैरी देवाच्या पालखीला सशस्त्र सलामी पोलीस देतात. बंदूकधारी पोलिसांनी पालखीला मानवंदना दिल्यानंतर रत्नागिरीकर एकच जल्लोष करताना पाहायला मिळतात. चार बंदूकधारी पोलीस पालखीला मानवंदना देण्याची ब्रिटिश काळापासून परंपरा पाहायला मिळते. ही परंपरा रंगपंचमीच्या दुपारी रत्नागिरीत पहायला मिळते. पालखीला सलामी देण्याची ही परंपरा शिमगोत्सवात फक्त कोकणातच पहायला मिळते.

रत्नागिरी - संपूर्ण कोकणवासीयांचा जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे शिमगा आणि या शिमग्यासाठी मुंबई स्थित असणारे कोकणवासी मोठ्या हौसेनं कोकणात येत असतात. सध्या कोकणामध्ये शिमगोत्सवाची धूम सुरू आहे. प्रत्येक गावची परंपरा, रीती रिवाज ह्या वेगवेगळ्या कोकणामध्ये पाहायला मिळतात. रत्नागिरीमध्ये बारा वाड्याचे दैवत समजल्या जाणाऱ्या भैरी देवाचा शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडत आहे. रत्नागिरीच्या बारा वाड्यांचं ग्रामदैवत असलेल्या भैरी देवाच्या पालखीला सशस्त्र सलामी पोलीस देतात. बंदूकधारी पोलिसांनी पालखीला मानवंदना दिल्यानंतर रत्नागिरीकर एकच जल्लोष करताना पाहायला मिळतात. चार बंदूकधारी पोलीस पालखीला मानवंदना देण्याची ब्रिटिश काळापासून परंपरा पाहायला मिळते. ही परंपरा रंगपंचमीच्या दुपारी रत्नागिरीत पहायला मिळते. पालखीला सलामी देण्याची ही परंपरा शिमगोत्सवात फक्त कोकणातच पहायला मिळते.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEITY OF RATNAGIRI
पोलिसांची सशस्त्र सलामी
भैरी देवाचा शिमगोत्सव
बारा वाड्यांचं ग्रामदैवत
DEITY OF RATNAGIRI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

cricket fan celebration in Mumbai

भारतानं तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर शिवाजी पार्कमध्ये क्रिकेटप्रेमींचा जल्लोष, पाहा व्हिडिओ

March 9, 2026 at 10:11 AM IST
T20 World Cup

भारतानं टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर पुण्यात जल्लोष, फटाके फोडून पेढे वाटून आनंद व्यक्त; पाहा व्हिडिओ

March 9, 2026 at 8:07 AM IST
Girish Mahajan RAHAD RANGPANCHMI

मंत्री गिरीश महाजन नाशिकच्या पारंपारिक रहाडीत सूर घेता तेव्हा...

March 8, 2026 at 10:03 PM IST
wedding expenses

रायगडच्या वहूर गावातील महिलांचा क्रांतिकारी निर्णय; लग्नात बस्ता, हळदीला मटण-दारूला बंदी

March 7, 2026 at 6:18 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.