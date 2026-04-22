पहलगाम हल्ला वर्षपूर्ती; वर्षभरानंतर काय आहे स्थिती; महाराष्ट्रातून आलेल्या पर्यटकांनी सांगितला अनुभव - PAHALGAM ATTACK 1 YEAR
Published : April 22, 2026 at 12:28 PM IST
पहलगाम(श्रीनगर)- गेल्या वर्षी याच दिवशी पर्यटकांनी गजबजलेली पहलगाममधील बैसरन व्हॅली अचानक गोळ्यांच्या आवाजानं हादरली होती. त्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याला आता एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. मात्र, 26 जणांचा जीव घेऊन गेलेली ती जखम आजही ताजी आहे. ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ म्हणून ओळखली जाणारी बैसरन व्हॅली या हल्ल्यानं अक्षरशः हादरून गेली. पाकिस्तान-समर्थित दहशतवादी घनदाट जंगलातून बाहेर येत त्यांनी पर्यटकांवर ऑटोमॅटिक शस्त्रांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. बैसरन व्हॅलीभोवती सुमारे सात फूट उंच कुंपण असून आतबाहेर जाण्यासाठी केवळ दोनच प्रवेशद्वारे होती. हल्ल्याची सुरुवात याच प्रवेशद्वाराजवळ झाली. त्या क्षणी तेथे एकही सुरक्षा कर्मचारी तैनात नसल्याची बाब विशेषतः धक्कादायक ठरली.
ही बैसरन व्हॅली एक वर्षांनंतर आज बंद आहे. या हल्यानंतर पहलगाममधले अनेक टूरिस्ट पॉईंट आजही बंद ठेवण्यात आले आहेत. एक वर्षांनंतर बैसरन व्हॅलीच्या जवळून ईटीव्ही भारतनं आढावा घेतला. यावेळी ईटीव्ही भारतनं महाराष्ट्रातून आलेल्या पर्यटकांनी पहलगाममधील हल्ल्यानंतरच्या स्थितीबाबत संवाद साधला.
