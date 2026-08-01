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अमित शाह यांनी केलं अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्याला अभिवादन, पाहा व्हिडिओ - ANNABHAU SATHE BIRTH ANNIVERSARY

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अमित शाह यांनी केलं अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्याला अभिवादन (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 1:30 PM IST

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पुणे : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. शाहांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. दरम्यान, अमित शाह हे शुक्रवारी रात्रीच पुण्यात दाखल झाले आहेत. टिळक स्मारक न्यासाच्या वतीनं राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना यंदाचा लोकमान्य टिळक पुरस्कार घोषित करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार अजित डोवाल यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महत्त्वाचे नेतेही या कार्यक्रमात उपस्थित राहणार आहेत. तसंच अण्णाभाऊ साठे जयंती निमित्ताने सारसबाग चौकातील अण्णाभाऊ साठे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अभिवादन केलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते.

पुणे : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. शाहांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. दरम्यान, अमित शाह हे शुक्रवारी रात्रीच पुण्यात दाखल झाले आहेत. टिळक स्मारक न्यासाच्या वतीनं राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना यंदाचा लोकमान्य टिळक पुरस्कार घोषित करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते हा पुरस्कार अजित डोवाल यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महत्त्वाचे नेतेही या कार्यक्रमात उपस्थित राहणार आहेत. तसंच अण्णाभाऊ साठे जयंती निमित्ताने सारसबाग चौकातील अण्णाभाऊ साठे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अभिवादन केलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते.

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TAGGED:

AMIT SHAH
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ANNABHAU SATHE BIRTH ANNIVERSARY
AMIT SHAH PUNE VISIT

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