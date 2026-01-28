ETV Bharat / Videos

अजित पवारांच्या निधनाने अनिल देशमुख यांना अश्रू अनावर; माध्यमांसमोर झाले नि:शब्द! - AJIT PAWAR PLANE CRASH IN BARAMATI

अजित पवारांच्या निधनाने अनिल देशमुख यांना अश्रू अनावर; माध्यमांसमोर झाले निशब्द! (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 3:21 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 3:49 PM IST

Choose ETV Bharat

नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. बुधवारी (28 जानेवारी) सकाळी विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. पुण्यातील बारामती इथं लँडिंग करत असताना विमान अचानक कोसळले. या घटनेमुळं राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय वर्तुळातून तीव्र दुःख व्यक्त केलं जात असून, सर्व स्तरांतून श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. दरम्यान, या घटनेचा धक्का माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही बसला आहे. प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना अनिल देशमुख यांना अश्रू अनावर झाले. अजित पवार यांच्या निधनाच्या बातमीनं अनिल देशमुख यांना गहिवरून आलं. ते काहीवेळ पूर्णपणे नि:शब्द राहिले. त्यांना खूप काही बोलायचं होतं, मात्र भावना दाटून आल्यानं ते काही बोलू शकले नाहीत. त्यांनी हात जोडून माध्यमांसमोर नम्रपणे प्रतिक्रिया देणं टाळलं आणि शांतपणे ते तेथून निघून गेले.  

अनिल देशमुख
अजित पवार यांचा अपघातात मृत्यू
नागपूर
अपघाती निधन
AJIT PAWAR PLANE CRASH IN BARAMATI

ETV Bharat Marathi Team

