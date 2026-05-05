सुप्रसिद्ध राजूरच्या गणपतीस अंगारकी चतुर्थी निमित्त दोन क्विंटल एकावन्न किलो किलो केसर आंब्याची आरास - ANGARKI CHATURTHI

राजूरच्या गणपतीला दोन क्विंटल एकावन्न किलो किलो केसर आंब्याची आरास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 11:10 AM IST

जालना - अंगारकी संकष्टी चतुर्थी निमित्ताने जालन्याच्या राजूर येथील राजुरेश्वर गणपतीस 2 क्विंटल 51 किलो केशर आंब्यांनी भव्य आरास करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील महेश ठक्कर यांनी 101 किलो आंबे अर्पण केले, तर "श्री"च्या महिला व पुरुष सेवेकऱ्यांनी स्वतःच्या आमराईतील 150 किलो आंबे "श्री"च्या चरणी अर्पण केले आहेत. यावर्षीचा आंब्याचा मोसम सुरू असल्याने आणि अंगारकी चतुर्थीचा योग साधल्याने भाविकांच्या सहकार्यातून मंदिराच्या गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वाराची आम्रपानांनी सजावट करण्यात आली आहे, तर चौथऱ्यावर केशर आंब्यांची आकर्षक मांडणी करण्यात आली आहे. गणपती मंदिराच्या गाभाऱ्यात करण्यात आलेली ही मनमोहक सजावट भक्तांचे लक्ष वेधून घेत आहे. तसंच केशर आंब्याचा दरवळणारा सुगंध मंदिर परिसरात प्रसन्न वातावरण निर्माण करत आहे.

ETV Bharat Marathi Team

