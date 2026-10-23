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अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीकरिता मतदान सुरू, काँग्रेसच्या उमेदवार अदिती पोहरे यांनी बजाविला मतदानाचा हक्क

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अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीकरिता मतदान सुरू (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2026 at 11:13 AM IST

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अकोला : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदानाला सुरुवात झाली. सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.  या प्रक्रियेसाठी अकोला जिल्ह्यात 13  मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. या केंद्रांवर एकूण 5  हजार 942 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. दरम्यान काँग्रेसच्या उमेदवार अदिती पोहरे यांनी अकोल्यातील सीताबाई कला महाविद्यालयात आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. आपला विजय होईल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.  अमरावती शिक्षक मतदार संघातील काँग्रेस उमेदवार प्रा. अदिती पोहरे यांनी एस. ए. कॉलेज येथे मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, शिक्षकांच्या प्रश्नांची जाण ठेवून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील राहील.  अकोल्यातील पाचही मतदान केंद्रावर पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवण्यात आला. या निवडणुकीमध्ये बॅलेट पेपरवर मतदान होत असल्यामुळे आणि पसंतीक्रम असल्यामुळे मतमोजणीला 27 तारखेला सुरुवात होऊन मतमोजणी किमान दोन दिवस चालेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
 

अकोला : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदानाला सुरुवात झाली. सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.  या प्रक्रियेसाठी अकोला जिल्ह्यात 13  मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. या केंद्रांवर एकूण 5  हजार 942 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. दरम्यान काँग्रेसच्या उमेदवार अदिती पोहरे यांनी अकोल्यातील सीताबाई कला महाविद्यालयात आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. आपला विजय होईल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.  अमरावती शिक्षक मतदार संघातील काँग्रेस उमेदवार प्रा. अदिती पोहरे यांनी एस. ए. कॉलेज येथे मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, शिक्षकांच्या प्रश्नांची जाण ठेवून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील राहील.  अकोल्यातील पाचही मतदान केंद्रावर पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवण्यात आला. या निवडणुकीमध्ये बॅलेट पेपरवर मतदान होत असल्यामुळे आणि पसंतीक्रम असल्यामुळे मतमोजणीला 27 तारखेला सुरुवात होऊन मतमोजणी किमान दोन दिवस चालेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
 

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TAGGED:

AMRAVTI EDUCATION ELECTION
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ
शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक मतदान
काँग्रेसच्या उमेदवार अदिती पोहरे
अकोला शिक्षक मतदारसंघ मतादन

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