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'शहंशाह को कॉक्रोचों से डर लगने लगा है'- जंतरमंतरवील आंदोलकांवरील लाठीमारवरून अमोल कोल्हेंचा सरकारवर निशाणा - NEET PAPER LEAK PROTEST

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खासदार डॉ. अमोल कोल्हे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 8:30 PM IST

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पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनावरून सोमवारी दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. यात अनेक तरुण जखमी झाले असून या लाठीचार्जवर विरोधकांकडून सत्ताधारी यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या लाठीचार्जवर कविता करत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिक्षणमंत्री यांच्यावर जोरदार टीका केली. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रियंका गांधी हेदेखील आंदोलनात उतरले आहेत. त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन केलं आहे. दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे काल (20 जुलै) विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज विरोधात खासदार अमोल कोल्हे यांनी केलेली कविता पाहुया.

पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनावरून सोमवारी दिल्ली पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. यात अनेक तरुण जखमी झाले असून या लाठीचार्जवर विरोधकांकडून सत्ताधारी यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या लाठीचार्जवर कविता करत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिक्षणमंत्री यांच्यावर जोरदार टीका केली. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. पोलिसांनी लाठीमार केल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रियंका गांधी हेदेखील आंदोलनात उतरले आहेत. त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन केलं आहे. दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे काल (20 जुलै) विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज विरोधात खासदार अमोल कोल्हे यांनी केलेली कविता पाहुया.

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TAGGED:

नीट पेपर फुटी प्रकरण
अमोल कोल्हे
धर्मेंद्र प्रधान
NEET PAPER LEAK PROTEST
AMOL KOLHE POEM

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ETV Bharat Marathi Team

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