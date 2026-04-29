अंबादास दानवे यांना विधान परिषदेची संधी, कार्यकर्त्यांनी साजरा केला जल्लोष, पाहा व्हिडिओ - AMBADAS DANVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 29, 2026 at 9:00 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : महाविकास आघाडीकडून विधान परिषदेवर कोण जाणार, या नावावर अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. आता महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून मोठी बातमी समोर आली आहे. मागील काही दिवसापासून विधान परिषदेच्या निवडणुकांची चर्चा सुरू आहे. भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्यावतीनं आपल्या उमेदवारीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे उबाठाच्यावतीनं अचानक माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. त्यांच्या निवडीची घोषण होताच अंबादास दानवे यांच्या कार्यकर्त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील क्रांतीचौक येथे दानवे यांच्या कार्यालयासमोर फटाके वाजवून मोठा जल्लोष साजरा करण्यात आला. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या नावाचा जयघोष केला, पुन्हा मिळालेल्या संधीचा नक्कीच फायदा घेत सर्वसामान्यांची कामे करतील असा विश्वास कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.
