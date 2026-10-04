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अखिल भारतीय स्तरावरील नृत्य स्पर्धेचं उद्घाटन; कोकणातील लोककलांना राजाश्रय मिळायला हवा, आमदार अनिकेत तटकरेंची मागणी

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प्रतिक्रिया देताना अनिकेत तटकरे आणि प्रमोद म्हसकर (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2026 at 3:34 PM IST

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रायगड - कोकणच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या लोककला आजच्या आधुनिक युगात हळूहळू लोप पावत चालल्या आहेत. या लोककलांना पुन्हा उर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन लोककलावंतांना प्रोत्साहन आणि आवश्यक पाठबळ द्यावं, अशी अपेक्षा विधान परिषदेचे आमदार अनिकेत तटकरे यांनी व्यक्त केली आहे. रोहा येथे प्रमोदशेठ म्हसकर युवा प्रतिष्ठानच्या वतीनं आयोजित अखिल भारतीय स्तरावरील नृत्य स्पर्धेचं उद्घाटन आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी ते बोलत होते. देशभरातील विविध भागांतून आलेल्या कलाकारांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला असून, नृत्याच्या माध्यमातून विविध प्रांतांच्या संस्कृतीचे दर्शन घडलं. कोकणातील लोककलावंतांनी आपल्या पारंपरिक कला आणि संस्कृती जिवंत ठेवण्यासाठी अनेक वर्षे मोठं योगदान दिले आहे. मात्र, बदलत्या काळात या कलांना व्यासपीठ आणि आर्थिक पाठबळ मिळणं गरजेचं आहे. लोककलावंतांच्या योगदानाचा सन्मान व्हावा, तसेच त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण प्रयत्न करू, अशी ग्वाहीही आमदार अनिकेत तटकरे यांनी यावेळी दिली.

रायगड - कोकणच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या लोककला आजच्या आधुनिक युगात हळूहळू लोप पावत चालल्या आहेत. या लोककलांना पुन्हा उर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन लोककलावंतांना प्रोत्साहन आणि आवश्यक पाठबळ द्यावं, अशी अपेक्षा विधान परिषदेचे आमदार अनिकेत तटकरे यांनी व्यक्त केली आहे. रोहा येथे प्रमोदशेठ म्हसकर युवा प्रतिष्ठानच्या वतीनं आयोजित अखिल भारतीय स्तरावरील नृत्य स्पर्धेचं उद्घाटन आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी ते बोलत होते. देशभरातील विविध भागांतून आलेल्या कलाकारांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला असून, नृत्याच्या माध्यमातून विविध प्रांतांच्या संस्कृतीचे दर्शन घडलं. कोकणातील लोककलावंतांनी आपल्या पारंपरिक कला आणि संस्कृती जिवंत ठेवण्यासाठी अनेक वर्षे मोठं योगदान दिले आहे. मात्र, बदलत्या काळात या कलांना व्यासपीठ आणि आर्थिक पाठबळ मिळणं गरजेचं आहे. लोककलावंतांच्या योगदानाचा सन्मान व्हावा, तसेच त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण प्रयत्न करू, अशी ग्वाहीही आमदार अनिकेत तटकरे यांनी यावेळी दिली.

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TAGGED:

आमदार अनिकेत तटकरे
FOLK ARTS IN KONKAN
AKHIL BHARTIYA DANCE COMPETITION
ANIKET TATKARE
AKHIL BHARTIYA DANCE COMPETITION

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