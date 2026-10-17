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LIVE : अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या 2026 च्या विविध पत्रकारिता पुरस्कारांचे वितरण

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अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2026 at 7:12 PM IST

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Updated : October 17, 2026 at 8:13 PM IST

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मुंबई : अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचं वितरण शनिवार, दि. 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमधील रंगस्वर सभागृहात होत आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आणि परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडत आहे.

 

 

पत्रकारांची मातृसंस्था असलेल्या अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं पत्रकारितेत भरीव योगदान देणाऱ्या पत्रकारांचा दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो. बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्काराचं स्वरूप 25 हजार रुपये रोख, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असं आहे.

मुंबई : अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचं वितरण शनिवार, दि. 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमधील रंगस्वर सभागृहात होत आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आणि परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडत आहे.

 

 

पत्रकारांची मातृसंस्था असलेल्या अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं पत्रकारितेत भरीव योगदान देणाऱ्या पत्रकारांचा दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो. बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्काराचं स्वरूप 25 हजार रुपये रोख, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असं आहे.

Last Updated : October 17, 2026 at 8:13 PM IST

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TAGGED:

अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद
AKHIL BHARATIYA MARATHI PATRAKAR

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