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शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवा, अन्यथा राजीनामा द्या; बीडमध्ये बॅनरबाजी - AKHIL BHARATIYA KISAN SABHA

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माहिती देताना अजय बुरांडे आणि गणेश ढवळे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 7, 2026 at 3:45 PM IST

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बीड : एकीकडं मुंबईत राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय दावे-प्रतिदावे रंगत आहेत. दुसरीकडं, बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवरून लोकप्रतिनिधींना थेट राजीनाम्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अखिल भारतीय किसान सभेनं जिल्ह्यातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या बॅनरमुळं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या पीकविमा, सरसकट कर्जमाफी आणि शासकीय अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, या मागण्यांकडं लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत किसान सभेनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंबाजोगाई, लिंबागणेश, परळी, धारूर, सिरसाळा, माजलगावासह जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये किसान सभेनं बॅनरबाजी केली आहे. या फलकांवर स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आलं आहे की, "सरसकट कर्जमाफी, 2025 चा पीकविमा, घोषित शेतकरी अनुदान आणि इतर शेतीविषयक प्रश्नांवर सभागृहात प्रभावीपणे आवाज उठवणार नसाल, तर राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारा."

बीड : एकीकडं मुंबईत राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय दावे-प्रतिदावे रंगत आहेत. दुसरीकडं, बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवरून लोकप्रतिनिधींना थेट राजीनाम्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अखिल भारतीय किसान सभेनं जिल्ह्यातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या बॅनरमुळं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या पीकविमा, सरसकट कर्जमाफी आणि शासकीय अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, या मागण्यांकडं लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत किसान सभेनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंबाजोगाई, लिंबागणेश, परळी, धारूर, सिरसाळा, माजलगावासह जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये किसान सभेनं बॅनरबाजी केली आहे. या फलकांवर स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आलं आहे की, "सरसकट कर्जमाफी, 2025 चा पीकविमा, घोषित शेतकरी अनुदान आणि इतर शेतीविषयक प्रश्नांवर सभागृहात प्रभावीपणे आवाज उठवणार नसाल, तर राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारा."

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TAGGED:

बीडमध्ये बॅनरबाजी
बीडमध्ये किसान सभा आक्रमक
पावसाळी अधिवेशन
AKHIL BHARATIYA KISAN SABHA
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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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