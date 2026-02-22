ETV Bharat / Videos

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारी आधीच येणार - मुरलीधर मोहोळ - MURALIDHAR MOHOL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारी आधीच येणार - मुरलीधर मोहोळ (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 22, 2026 at 7:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी या विमान अपघाताबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, या विमान अपघाताबाबत अजूनही कोणताही अहवाल आलेला नाही. याबाबत प्रसारमाध्यमांनी आज (22 फेब्रुवारी) केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना विचारलं. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, "अजित पवार पवार यांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारी आधीच येणार आहे. अजित पवार यांच्याविषयी दोन दिवसांपूर्वी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने स्पष्ट स्वरुपात प्रसिद्धीपत्रक दिलं आहे. त्यात खुलासा देण्यात आला आहे. त्यामुळं मला कोण काय म्हणतंय? यात जायचं नाही. आमच्या खात्यातील तपास यंत्रणा वेळोवेळी तपास करत असून याबद्दल माहिती दिली जात आहे. जे आरोप करत आहेत, त्यांनी योग्य ठिकाणी त्यांचं म्हणणं मांडलं आहे आणि जे काय आहे, ते सगळ्यांच्या समोर येईल," असंही यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितलं.

पुणे : अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी या विमान अपघाताबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, या विमान अपघाताबाबत अजूनही कोणताही अहवाल आलेला नाही. याबाबत प्रसारमाध्यमांनी आज (22 फेब्रुवारी) केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना विचारलं. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, "अजित पवार पवार यांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारी आधीच येणार आहे. अजित पवार यांच्याविषयी दोन दिवसांपूर्वी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने स्पष्ट स्वरुपात प्रसिद्धीपत्रक दिलं आहे. त्यात खुलासा देण्यात आला आहे. त्यामुळं मला कोण काय म्हणतंय? यात जायचं नाही. आमच्या खात्यातील तपास यंत्रणा वेळोवेळी तपास करत असून याबद्दल माहिती दिली जात आहे. जे आरोप करत आहेत, त्यांनी योग्य ठिकाणी त्यांचं म्हणणं मांडलं आहे आणि जे काय आहे, ते सगळ्यांच्या समोर येईल," असंही यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितलं.

For All Latest Updates

TAGGED:

पुणे
अजित पवार
विमान अपघात
मुरलीधर मोहोळ
MURALIDHAR MOHOL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

सोलापूर धुळे महामार्गावर बर्निंग कारचा थरार

सोलापूर धुळे महामार्गावर बर्निंग कारचा थरार; कार जळून खाक, प्रसंगावधान राखल्यानं आतील सगळे वाचले

February 20, 2026 at 5:23 PM IST
MP Amol Kolhe

शिवजयंती निमित्त पुण्यात आज खासदार अमोल कोल्हे यांचं व्याख्यान, विद्यार्थी संघटनांचा विरोध

February 20, 2026 at 3:56 PM IST
Funds worth crores approved for beautification of Chavdar Lake in Mahad, information from Minister Bharat Gogavale

चवदार तळे सुशोभिकरणासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर, मंत्री भरत गोगावले यांची माहिती

February 20, 2026 at 3:27 PM IST
10TH BOARD EXAM 2026

दहावीच्या परीक्षेला सुरुवात; विद्यार्थ्यांचं औक्षण करून, गुलाब देत गरवारे विद्यालयात स्वागत, पाहा व्हिडिओ

February 20, 2026 at 2:22 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.