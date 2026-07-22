ETV Bharat / Videos

अजित पवार यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन; स्मृतीस्थळी सुनेत्रावहिनी आणि जय पवार यांची पुष्पांजली - अजित पवार जयंती

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अजित पवार यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 11:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्याचे लोकनेते दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पत्नी आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पुत्र जय पवार यांनी मंगळवारी मध्यरात्री 12 वाजता बारामती येथील विद्याप्रतिष्ठान परिसरातील अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलं.

यावेळी अजित पवार यांच्या राज्याच्या विकासातील योगदानाचं तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचं स्मरण करण्यात आलं. त्यांच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाचा आणि जनसेवेच्या वारशाचा पुढील पिढ्यांना प्रेरणादायी ठरेल, अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर भावुक पोस्टदेखील शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली असून आयुष्याचा साथीदार गमावल्याचे दुःख आणि त्यांच्या आठवणी व्यक्त करताना त्यांच्या शब्दांतून वेदना स्पष्टपणे जाणवत आहेत. 

पुणे : राज्याचे लोकनेते दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पत्नी आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पुत्र जय पवार यांनी मंगळवारी मध्यरात्री 12 वाजता बारामती येथील विद्याप्रतिष्ठान परिसरातील अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलं.

यावेळी अजित पवार यांच्या राज्याच्या विकासातील योगदानाचं तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचं स्मरण करण्यात आलं. त्यांच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाचा आणि जनसेवेच्या वारशाचा पुढील पिढ्यांना प्रेरणादायी ठरेल, अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर भावुक पोस्टदेखील शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली असून आयुष्याचा साथीदार गमावल्याचे दुःख आणि त्यांच्या आठवणी व्यक्त करताना त्यांच्या शब्दांतून वेदना स्पष्टपणे जाणवत आहेत. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNETRA PAWAR ABHIVADAN AJIT PAWAR
SUNETRA PAWAR BARAMATI
JAY PAWAR FLORAL TRIBUTE AJIT PAWAR
अजित पवार जयंती
T PAWAR JAYANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

संबंधित बातम्या

Amol Kolhe Poem

'शहंशाह को कॉक्रोचों से डर लगने लगा है'- जंतरमंतरवील आंदोलकांवरील लाठीमारवरून अमोल कोल्हेंचा सरकारवर निशाणा

July 21, 2026 at 8:30 PM IST
पुण्यात युवक काँग्रेस आक्रमक

पुण्यात युवक काँग्रेस आक्रमक, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन

July 21, 2026 at 7:50 PM IST
MNS morcha welcome hotel mahad

महाडमध्ये मनसेचा वेलकम हॉटेलवर धडक मोर्चा; पाहा व्हिडिओ

July 21, 2026 at 1:36 PM IST
Manoj Jarange Patil

'धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपद दिल्यास परिणाम भोगावे लागतील'- मनोज जरांगे पाटील

July 20, 2026 at 9:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.