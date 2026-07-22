अजित पवार यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन; स्मृतीस्थळी सुनेत्रावहिनी आणि जय पवार यांची पुष्पांजली - अजित पवार जयंती
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 22, 2026 at 11:10 AM IST
पुणे : राज्याचे लोकनेते दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पत्नी आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पुत्र जय पवार यांनी मंगळवारी मध्यरात्री 12 वाजता बारामती येथील विद्याप्रतिष्ठान परिसरातील अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलं.
यावेळी अजित पवार यांच्या राज्याच्या विकासातील योगदानाचं तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचं स्मरण करण्यात आलं. त्यांच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाचा आणि जनसेवेच्या वारशाचा पुढील पिढ्यांना प्रेरणादायी ठरेल, अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर भावुक पोस्टदेखील शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली असून आयुष्याचा साथीदार गमावल्याचे दुःख आणि त्यांच्या आठवणी व्यक्त करताना त्यांच्या शब्दांतून वेदना स्पष्टपणे जाणवत आहेत.
पुणे : राज्याचे लोकनेते दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पत्नी आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पुत्र जय पवार यांनी मंगळवारी मध्यरात्री 12 वाजता बारामती येथील विद्याप्रतिष्ठान परिसरातील अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलं.
यावेळी अजित पवार यांच्या राज्याच्या विकासातील योगदानाचं तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचं स्मरण करण्यात आलं. त्यांच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाचा आणि जनसेवेच्या वारशाचा पुढील पिढ्यांना प्रेरणादायी ठरेल, अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर भावुक पोस्टदेखील शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली असून आयुष्याचा साथीदार गमावल्याचे दुःख आणि त्यांच्या आठवणी व्यक्त करताना त्यांच्या शब्दांतून वेदना स्पष्टपणे जाणवत आहेत.