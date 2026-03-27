10 वर्षांनंतर पारंपरिक मार्गावरून रामनवमीची निघाली मिरवणूक - AHILYANAGAR RAAM NAVMI MIRVNUK

10 वर्षांनंतर पारंपरिक मार्गावरून रामनवमीची निघाली मिरवणूक

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 6:27 PM IST

अहिल्यानगर : शहरात रामनवमीच्या पार्श्वभूमीवर पारंपारिक मिरवणूक उत्साहात झाली. मागील 10 वर्षांपासून बंद असलेल्या पारंपारिक मार्गावरून यंदा पुन्हा मिरवणूक काढण्यात आली. यामुळं मिरवणुकीमध्ये विशेष आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळालं. डीजे तालावर नाचणारी तरुणाई आणि जय श्रीरामच्या घोषणांनी शहर दुमदुमून गेलं होतं. या मिरणवुकीत शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी मिरवणुकीत सहभाग घेतला. यावेळी डीजेच्या तालावर आमदार संग्राम जगताप यांनी ठेका धरत डान्स केला. त्यांच्या सहभागामुळं मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या तरुणांचा उत्साह अधिकच वाढल्याचं पाहायला मिळालं. खरंतर 2015 साली मिरवणुकीच्या पारंपरिक मार्गांवर वाद झाला होता. तेव्हापासून रामनवमी मिरवणुकीला हा मार्ग बंद करण्यात आला होता. यंदा आमदार संग्राम जगताप यांनी पाठपुरावा करत पबारंपरिक मार्गांवरून मिरवणुकीला परवानगी मिळण्यासाठी प्रयत्न केले.

ETV Bharat Marathi Team

