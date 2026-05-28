स्पा सेंटरच्या आड सुरू होता देहव्यापार; पोलिसांचा छापा, चार पीडित महिलांसह तीन जण ताब्यात - AHILYANAGAR POLICE RAID SPA CENTER
Published : May 28, 2026 at 7:31 PM IST
अहिल्यानगर - शहरातील सावेडी उपनगर पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, अँक्युम स्पा मसाज सेंटरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित देहव्यापाराच्या अड्ड्यावर ए एस ट्यू पथक आणि तोफखाना पोलीस ठाण्याच्या पथकाने ही मध्यरात्री धाड टाकत कारवाई केली. या कारवाईत चार पीडित महिलांसह तीन जण ताब्यात घेण्यात आले असून, स्पा सेंटर चालकासह चौघांविरुद्ध तोफखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अहिल्यानगर-मनमाड रस्त्यालगत असलेल्या एका इमारतीत हा अँक्युम स्पा सेंटरच्या आड अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचत रात्री उशिरा छापा टाकला. छाप्यात धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, घटनास्थळावरून चार महिलांची सुटका करण्यात आली. आरोपींविरुद्ध विविध कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास तोफखाना पोलीस करत आहेत.
