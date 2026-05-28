स्पा सेंटरच्या आड सुरू होता देहव्यापार; पोलिसांचा छापा, चार पीडित महिलांसह तीन जण ताब्यात - AHILYANAGAR POLICE RAID SPA CENTER

स्पा सेंटरच्या नावाखाली सुरु असलेल्या देहव्यापारावर अहिल्यानगर पोलिसांनी टाकला छापा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 28, 2026 at 7:31 PM IST

अहिल्यानगर - शहरातील सावेडी उपनगर पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, अँक्युम स्पा मसाज सेंटरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित देहव्यापाराच्या अड्ड्यावर ए एस ट्यू पथक आणि तोफखाना पोलीस ठाण्याच्या पथकाने ही मध्यरात्री धाड टाकत कारवाई केली. या कारवाईत चार पीडित महिलांसह तीन जण ताब्यात घेण्यात आले असून, स्पा सेंटर चालकासह चौघांविरुद्ध तोफखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

अहिल्यानगर-मनमाड रस्त्यालगत असलेल्या एका इमारतीत हा अँक्युम स्पा सेंटरच्या आड अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचत रात्री उशिरा छापा टाकला. छाप्यात धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, घटनास्थळावरून चार महिलांची सुटका करण्यात आली. आरोपींविरुद्ध विविध कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास तोफखाना पोलीस करत आहेत.

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi's extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience.

