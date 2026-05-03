पुणतांबा चौफुलीवर दोन तासांपासून वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे हाल - AHILYANAGAR TRAFFIC NEWS
Published : May 3, 2026 at 5:22 PM IST
अहिल्यानगर- मनमाड महमार्गवरील कोपरगाव तालुक्यातील पुणतांबा फाटा येथे 2 तासापासून अधिक काळ वाहतूक ठप्प झाली. पोलीस प्रशासनाकडून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोपरगाव तालुक्यातील पुणतांबा फाटा चौकात गेल्या अनेक दिवसांपासून कोपरगाव-शिर्डी या महामार्गाचं काम सुरू आहे. येथील चौकात पुलाचे काम सुरू असल्यानं जुना नागपूर- मुंबई आणि शिर्डी-कोपरगाव या चौफुलीवर पूर्णपणं वाहतुकीचा ताण वाढला आहे. परिणामी गेल्या दोन तासांपासून या परिसरातील वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. जुना नागपूर-मुंबई महामार्गावरील काही ठिकाणी डागडुजी सुरू असल्यानं वाहतूक पर्यायी मार्गानं वळवण्यात आली आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहनांची संख्या वाढून कोंडी अधिकच झाली आहे. पुणतांबा फाटा ते कोपरगाव येथील येवला नाका दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. कोपरगाव येथील गोदावरी नदीवरील मोठ्या पुलावरही वाहनांची मोठी गर्दी झाली आहे. काही ठिकाणी वाहने संथ गतीनं पुढे सरकत आहेत. दरम्यान वाहतूक कोंडीची माहिती मिळताच कोपरगाव शहर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. पोलीस प्रशासनाकडून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरूआहे. वाहतूक कोंडी हटवण्यासाठी वाहने टप्प्याटप्प्याने सोडण्यात येत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार वाहतूक पूर्ववत होण्यासाठी आणखी सुमारे एक तासाचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
