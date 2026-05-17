साईबाबांच्या दर्शनानं नवी ऊर्जा मिळते; अभिनेता सचिन खेडेकर सहपरिवार साई चरणी नतमस्तक, पाहा व्हिडीओ - SACHIN KHEDEKAR SAI DARSHAN

अभिनेता सचिन खेडेकर सहपरिवार साई चरणी नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 17, 2026 at 5:01 PM IST

शिर्डी : प्रसिद्ध मराठी अभिनेते सचिन खेडेकर यांनी आज सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत असून आज पुन्हा एकदा साईचरणी येण्याचा योग आल्यानं मन भरून आल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीला उपस्थित राहण्याचा योग लाभल्यानं आपण भारावून गेलो असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनानंतर खेडेकर कुटुंबीयांनी द्वारकामाई तसेच गुरुस्थान मंदिर येथे जाऊन दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानच्यावतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सचिन खेडेकर यांचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार केला. यावेळी सचिन खेडेकर यांनी साईबाबा संस्थानच्या कार्यपद्धतीचे विशेष कौतुक केलं. सामान्य भाविकांसह व्हीआयपी भाविकांसाठी अतिशय शिस्तबद्ध आणि सुंदर व्यवस्था करण्यात येत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

