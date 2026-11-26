युवकांच्या आवाजाला सरकार घाबरतंय; अभिनेते प्रकाश राज यांची सरकारवर टीका
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Published : November 26, 2026 at 1:41 PM IST
नागपूर : संविधान दिनाचं औचित्य साधून नागपुरात कॉक्रोच जनता पक्षाच्या वतीनं विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अभिनेते प्रकाश राज हे देखील नागपुरात दाखल झालेत. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रकाश राज यांनी संविधान दिन (Constitution Day) हा देशासाठी आनंदाचा आणि उत्सवाचा दिवस असल्याचं सांगितलं. आज संपूर्ण देशभरात संविधान वाचवण्याचा आणि संविधानानं दिलेले अधिकार टिकवून ठेवण्याचा नारा दिला जात आहे. त्याच उद्देशानं संविधान बचाव कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. संविधानानं आपल्याला जे अधिकार दिलेत, ते अधिकार वाचवण्यासाठी मी काम करत असल्याचं प्रकाश राज यांनी सांगितलं. सौरभ दास यांना देशाबाहेर जाण्यापासून रोखण्यात आलं आहे. सध्या अनेकांना अडवलं जात असून, विमानात प्रवेश केल्यानंतरही ताब्यात घेतलं जात आहे. ध्रुव राठी यांना झोपेतून उठवून नेण्यात आलं, तर तिरंगा फडकवण्यापासूनही काहींना रोखलं जात आहे. युवकांमुळं सरकार घाबरलं असल्याचा दावा त्यांनी केला.
नागपूर : संविधान दिनाचं औचित्य साधून नागपुरात कॉक्रोच जनता पक्षाच्या वतीनं विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अभिनेते प्रकाश राज हे देखील नागपुरात दाखल झालेत. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रकाश राज यांनी संविधान दिन (Constitution Day) हा देशासाठी आनंदाचा आणि उत्सवाचा दिवस असल्याचं सांगितलं. आज संपूर्ण देशभरात संविधान वाचवण्याचा आणि संविधानानं दिलेले अधिकार टिकवून ठेवण्याचा नारा दिला जात आहे. त्याच उद्देशानं संविधान बचाव कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. संविधानानं आपल्याला जे अधिकार दिलेत, ते अधिकार वाचवण्यासाठी मी काम करत असल्याचं प्रकाश राज यांनी सांगितलं. सौरभ दास यांना देशाबाहेर जाण्यापासून रोखण्यात आलं आहे. सध्या अनेकांना अडवलं जात असून, विमानात प्रवेश केल्यानंतरही ताब्यात घेतलं जात आहे. ध्रुव राठी यांना झोपेतून उठवून नेण्यात आलं, तर तिरंगा फडकवण्यापासूनही काहींना रोखलं जात आहे. युवकांमुळं सरकार घाबरलं असल्याचा दावा त्यांनी केला.