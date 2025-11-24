ETV Bharat / Videos

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना पुण्यात श्रद्धांजली; चाहत्याने दिला आठवणींना उजाळा

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 8:49 PM IST

1 Min Read
पुणे : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र (Dharmendra Death) यांचं आज निधन झालं. त्यांच्यावर विलेपार्ले येथील सेवा समाज संचलित हिंदू स्मशान भूमीत अंतिम संस्कार करण्यात आले. धर्मेंद्र यांची शेवटची छबी पाहण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी मोठ्या संख्येनं स्मशानभूमी बाहेर गर्दी केली होती. देशभर धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली जात असताना पुण्यात देखील त्यांचे मित्र मंजीतसिंग विरदी यांनी धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि त्यांच्या अनेक आठवणींना उजाळा दिला. धर्मेंद्र यांचं निधन झाल्यानंतर पुण्यातील कॅम्प परिसरातील आपल्या शॉपमध्ये त्यांनी धर्मेंद्र यांच्या आठवणी जागवल्या. पुण्यातील कॅम्प परिसरातील मंजीतसिंग विरदी हे लहानपनापासून धर्मेंद्र यांचे चाहते असून त्यांच्या वडिलांनी धर्मेंद्र यांची ओळख करून दिली आणि त्यानंतर त्या दोघांची मैत्री घट्ट झाली होती.

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र
मंजीतसिंग विरदी
MANJIT SINGH VIRDI PAID TRIBUTE
DHARMENDRA DEATH
ACTOR DHARMENDRA DEATH

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

