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श्रावण महिन्यात अभिनेता अजय देवगण त्र्यंबकेश्वरच्या चरणी; मुलासोबत केली महादेवाची पूजा - अजय देवगण त्र्यंबकेश्वर नाशिक

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अभिनेता अजय देवगण त्र्यंबकेश्वरच्या चरणी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 6:29 AM IST

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नाशिक : पवित्र श्रावण महिन्याच्या निमित्तानं अभिनेता अजय देवगण याने 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिरात जाऊन भगवान भोलेनाथांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी मुलासोबत मंदिरात पूजा-अर्चा करून आपली श्रद्धा भगवान शंकराच्या चरणी अर्पण केली.

त्र्यंबकेश्वर मंदिर समितीचे विश्वस्त स्वप्निल शेलार यांनी अजय देवगणचं स्वागत केलं. तब्बल 20 वर्षांनंतर अजय देवगण त्र्यंबकेश्वरमध्ये दाखल झाल्यानं त्याला पाहण्यासाठी मंदिर परिसरात नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. दरम्यान, पान मसाला ब्रँडच्या प्रमोशनप्रकरणी अजय देवगणने एफडीएकडून नोटीस पाठवण्यात आल्यानं तो चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यानं त्र्यंबकेश्वर येथे भगवान भोलेनाथांचे मनोभावे दर्शन घेतलं. पवित्र श्रावण महिन्यात महादेवाचं दर्शन घेता आल्यानं अजय देवगणनं समाधान व्यक्त केलं.

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हे भारतातील प्राचीन आणि महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. 12  ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले हे मंदिर नाशिक शहरापासून सुमारे 28 किलोमीटर अंतरावर सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथे आहे. पवित्र गोदावरी नदीचे उगमस्थानही त्र्यंबकेश्वर परिसरात आहे.

नाशिक : पवित्र श्रावण महिन्याच्या निमित्तानं अभिनेता अजय देवगण याने 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिरात जाऊन भगवान भोलेनाथांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी मुलासोबत मंदिरात पूजा-अर्चा करून आपली श्रद्धा भगवान शंकराच्या चरणी अर्पण केली.

त्र्यंबकेश्वर मंदिर समितीचे विश्वस्त स्वप्निल शेलार यांनी अजय देवगणचं स्वागत केलं. तब्बल 20 वर्षांनंतर अजय देवगण त्र्यंबकेश्वरमध्ये दाखल झाल्यानं त्याला पाहण्यासाठी मंदिर परिसरात नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. दरम्यान, पान मसाला ब्रँडच्या प्रमोशनप्रकरणी अजय देवगणने एफडीएकडून नोटीस पाठवण्यात आल्यानं तो चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यानं त्र्यंबकेश्वर येथे भगवान भोलेनाथांचे मनोभावे दर्शन घेतलं. पवित्र श्रावण महिन्यात महादेवाचं दर्शन घेता आल्यानं अजय देवगणनं समाधान व्यक्त केलं.

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हे भारतातील प्राचीन आणि महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. 12  ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले हे मंदिर नाशिक शहरापासून सुमारे 28 किलोमीटर अंतरावर सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथे आहे. पवित्र गोदावरी नदीचे उगमस्थानही त्र्यंबकेश्वर परिसरात आहे.

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TAGGED:

AJAY DEVGAN SHRAVAN PUJA
AJAY DEVGN WITH SON YUG
TRIMBAKESHWAR JYOTIRLINGA NASHIK
अजय देवगण त्र्यंबकेश्वर नाशिक
AJAY DEVGN TRIMBAKESHWAR TEMPLE

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