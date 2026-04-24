लोणेरे तरुणी हत्याकांड प्रकरणाला पाच दिवस; आरोपी फरार, नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन - LONERE YOUNG WOMAN MURDER CASE
Published : April 24, 2026 at 4:22 PM IST
रायगड - जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील लोणेरे येथील तरुणी हत्याकांड प्रकरणात मुख्य आरोपी अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. मात्र, आरोपीविरोधात पोलिसांकडे सबळ पुरावे उपलब्ध असून लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र आणि रायगड जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गोगावले यांनी व्यक्त केला.
विकास गोगावले यांनी पीडित तरुणीच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तसेच गोरेगाव पोलिस ठाण्यात जाऊन त्यांनी तपासाचा आढावा घेतला. या प्रकरणात सर्व नागरिकांनी पुढाकार घेऊन पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
दरम्यान, या हत्याकांड प्रकरणाला पाच दिवस पूर्ण झाले असून, 22 वर्षीय तरुणीची हत्या करून आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांच्या चार विशेष तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असून, विविध ठिकाणी शोधमोहीम सुरू आहे. तरीही आरोपी अद्याप हाती लागत नसल्याने तपास यंत्रणांवर ताण वाढला आहे.
रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी देखील नागरिकांना आवाहन करत, तपासात सहकार्य करण्याचे सांगितले आहे. कोणतीही संशयास्पद माहिती तत्काळ पोलिसांना कळवावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
