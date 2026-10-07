ETV Bharat / Videos

हे तर 'लीक' सरकार! फडणवीस-भीमनवार यांची जोडी 'जय-वीरू'सारखी; पुणे आंदोलनातून संजय सिंह यांची जोरदार टीका

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पुण्यातील आंदोलनात बोलताना संजय सिंह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुण्यातील एस.एम.जोशी पूल येथे गेल्या सहा दिवसांपासून एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध नेतेमंडळी भेटी देऊन पाठिंबा देत आहेत. आज या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आले होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी खासदार संजय सिंह म्हणाले, "मी सहकाऱ्यांना विचारलं की भीमनवारांचा राजीनामा का होत नाही? तर ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस आणि विवेक भीमनवार यांची जोडी म्हणजे शोलेतील 'जय आणि वीरू'ची जोडी आहे आणि दोघांचं एकमेकांवर खूप प्रेम आहे, त्यामुळे सरकार त्यांचा राजीनामा घेण्यास तयार नाही. आज तलाठी भरती, ड्रग इन्स्पेक्टर भरती, आरोग्य भरती, एमएमआरडीए, पीएमसी, बीएमसी, शिक्षक भरती, एमएचटी-सीईटी आणि देशभरात गाजलेली नीट परीक्षा, या सर्वच परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. एकामागून एक पेपर फुटत असल्यानं हे 'सरकार' नसून 'लीक सरकार' बनलं आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं."

पुणे : पुण्यातील एस.एम.जोशी पूल येथे गेल्या सहा दिवसांपासून एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध नेतेमंडळी भेटी देऊन पाठिंबा देत आहेत. आज या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आले होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी खासदार संजय सिंह म्हणाले, "मी सहकाऱ्यांना विचारलं की भीमनवारांचा राजीनामा का होत नाही? तर ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस आणि विवेक भीमनवार यांची जोडी म्हणजे शोलेतील 'जय आणि वीरू'ची जोडी आहे आणि दोघांचं एकमेकांवर खूप प्रेम आहे, त्यामुळे सरकार त्यांचा राजीनामा घेण्यास तयार नाही. आज तलाठी भरती, ड्रग इन्स्पेक्टर भरती, आरोग्य भरती, एमएमआरडीए, पीएमसी, बीएमसी, शिक्षक भरती, एमएचटी-सीईटी आणि देशभरात गाजलेली नीट परीक्षा, या सर्वच परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. एकामागून एक पेपर फुटत असल्यानं हे 'सरकार' नसून 'लीक सरकार' बनलं आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं."

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY SINGH ON MPSC PAPER LEAK
SANJAY SINGH PUNE MPSC
संजय सिंह MPSC पुणे
संजय सिंह MPSC पेपर
SANJAY SINGH JAI VEERU STATEMENT

संबंधित बातम्या

Pankaja Munde

केंद्राचे निकष बाजूला ठेवून दुष्काळ जाहीर,आता शेतकऱ्याची दिवाळीही गोड करणार, पंकजा मुंडेंची थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर माहिती

October 5, 2026 at 4:03 PM IST
Omraje Nimbalkar Rohit Pawar MPSC Protest

VIDEO : खासदार ओमराजे निंबाळकरांची MPSC विद्यार्थ्यांशी चर्चा, आंदोलक म्हणाले 'गो बॅक गो बॅक'

October 5, 2026 at 8:40 AM IST
अखिल भारतीय स्तरावरील नृत्य स्पर्धेचं उद्घाटन

अखिल भारतीय स्तरावरील नृत्य स्पर्धेचं उद्घाटन; कोकणातील लोककलांना राजाश्रय मिळायला हवा, आमदार अनिकेत तटकरेंची मागणी

October 4, 2026 at 3:34 PM IST
उद्धव आणि राज ठाकरे गर्जना मोर्चा

VIDEO : उद्धव आणि राज ठाकरेंचा 'गर्जना मोर्चा'; पाहा संपूर्ण भाषण

October 4, 2026 at 2:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.