हे तर 'लीक' सरकार! फडणवीस-भीमनवार यांची जोडी 'जय-वीरू'सारखी; पुणे आंदोलनातून संजय सिंह यांची जोरदार टीका
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Published : October 7, 2026 at 1:19 PM IST
पुणे : पुण्यातील एस.एम.जोशी पूल येथे गेल्या सहा दिवसांपासून एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध नेतेमंडळी भेटी देऊन पाठिंबा देत आहेत. आज या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आले होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी खासदार संजय सिंह म्हणाले, "मी सहकाऱ्यांना विचारलं की भीमनवारांचा राजीनामा का होत नाही? तर ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस आणि विवेक भीमनवार यांची जोडी म्हणजे शोलेतील 'जय आणि वीरू'ची जोडी आहे आणि दोघांचं एकमेकांवर खूप प्रेम आहे, त्यामुळे सरकार त्यांचा राजीनामा घेण्यास तयार नाही. आज तलाठी भरती, ड्रग इन्स्पेक्टर भरती, आरोग्य भरती, एमएमआरडीए, पीएमसी, बीएमसी, शिक्षक भरती, एमएचटी-सीईटी आणि देशभरात गाजलेली नीट परीक्षा, या सर्वच परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. एकामागून एक पेपर फुटत असल्यानं हे 'सरकार' नसून 'लीक सरकार' बनलं आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं."
पुणे : पुण्यातील एस.एम.जोशी पूल येथे गेल्या सहा दिवसांपासून एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एमपीएससी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध नेतेमंडळी भेटी देऊन पाठिंबा देत आहेत. आज या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आले होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी खासदार संजय सिंह म्हणाले, "मी सहकाऱ्यांना विचारलं की भीमनवारांचा राजीनामा का होत नाही? तर ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस आणि विवेक भीमनवार यांची जोडी म्हणजे शोलेतील 'जय आणि वीरू'ची जोडी आहे आणि दोघांचं एकमेकांवर खूप प्रेम आहे, त्यामुळे सरकार त्यांचा राजीनामा घेण्यास तयार नाही. आज तलाठी भरती, ड्रग इन्स्पेक्टर भरती, आरोग्य भरती, एमएमआरडीए, पीएमसी, बीएमसी, शिक्षक भरती, एमएचटी-सीईटी आणि देशभरात गाजलेली नीट परीक्षा, या सर्वच परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. एकामागून एक पेपर फुटत असल्यानं हे 'सरकार' नसून 'लीक सरकार' बनलं आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं."