हॉटेल्स फुल्ल, रस्ते जाम…; नाताळ अन् नववर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी रायगडमध्ये पर्यटकांची गर्दी - CHRISTMAS NEW YEAR CELEBRATION

thumbnail
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना पर्यटक (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 8:33 PM IST

1 Min Read
रायगड : कोकण म्हटलं की निसर्गसौंदर्याचा खजिनाच. याच निसर्गरम्य वातावरणाचा अनुभव घेण्यासाठी आणि नाताळ तसंच नववर्षाच्या सुट्ट्यांमुळं रायगड जिल्ह्यातील किनाऱ्याकडं पर्यटकांची पावलं वळली आहेत. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नाताळसाठी राज्याच्या विविध भागातून हजारो पर्यटक कोकणात दाखल झालेत. जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड, नागाव आणि श्रीवर्धन या समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांची गर्दी उसळली आहे. समुद्रकिनाऱ्यांवर फेरफटका, जलक्रीडा, कॅम्प फायर, संगीत मैफिलाचा आस्वाद घेण्यासाठी आणि नाताळसह नववर्षच्या स्वागतासाठी रायगडच्या किनारपट्टीवर अनेकांनी हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश रिसॉर्ट्स, फार्महाऊस आणि होमस्टे पंधरा दिवसांआधी बुकिंगमुळं हाऊसफुल झालेत. यामुळं व्यावसायिकांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळं जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा  सतर्क झाल्या आहेत. वाहतूक कोंडी, सुरक्षा आणि स्वच्छतेकडं विशेष लक्ष दिलं जातय. नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी रायगड जिल्हा सज्ज झाला असून, कोकणातील पर्यटन पुन्हा एकदा तेजीत आल्याचं चित्र दिसत आहे.

CHRISTMAS AND NEW YEAR
नाताळ आणि नववर्ष
रायगडमध्ये पर्यटकांची गर्दी
NEW YEAR CELEBRATION
CHRISTMAS NEW YEAR CELEBRATION

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

