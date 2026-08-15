LIVE Streaming : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून स्वातंत्र्यदिनाच्या देशवासियांना शुभेच्छा, लाल किल्ल्यावरुन थेट लाईव्ह - लाल किल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
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Published : August 15, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 9:09 AM IST
नवी दिल्ली 80th Independence Day - भारत आज 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लाल किल्ल्याच्या (PM Narendra Modi Red Fort) तटबंदीवरून देशाला संबोधित करत आहेत. 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या दिशेने भारताच्या प्रवासात युवा शक्तीची ऊर्जा, आकांक्षा आणि महत्त्वपूर्ण योगदान यांचाही या कार्यक्रमाद्वारे गौरव केला जाणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले.
लाल किल्ल्यावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींचं स्वागत केलं. भारतीय वायुसेनेच्या हेलिकॉप्टर्सद्वारे पारंपरिक पुष्पवृष्टीनंतर पंतप्रधान देशाला संबोधित करत आहेत. या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी 'पीएम मुद्रा योजना'चे उद्योजक आणि 'पीएम स्वनिधी' योजनेचे पथविक्रेते यांच्यासह सुमारे पाच हजार विशेष अतिथींना आमंत्रित करण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली 80th Independence Day - भारत आज 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लाल किल्ल्याच्या (PM Narendra Modi Red Fort) तटबंदीवरून देशाला संबोधित करत आहेत. 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या दिशेने भारताच्या प्रवासात युवा शक्तीची ऊर्जा, आकांक्षा आणि महत्त्वपूर्ण योगदान यांचाही या कार्यक्रमाद्वारे गौरव केला जाणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले.
लाल किल्ल्यावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींचं स्वागत केलं. भारतीय वायुसेनेच्या हेलिकॉप्टर्सद्वारे पारंपरिक पुष्पवृष्टीनंतर पंतप्रधान देशाला संबोधित करत आहेत. या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी 'पीएम मुद्रा योजना'चे उद्योजक आणि 'पीएम स्वनिधी' योजनेचे पथविक्रेते यांच्यासह सुमारे पाच हजार विशेष अतिथींना आमंत्रित करण्यात आले आहे.