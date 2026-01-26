77वा प्रजासत्ताक दिन; कर्तव्यपथावर भारताच्या लोकशाही, सांस्कृतिक वारशाची झलक - 77TH REPUBLIC DAY PARADE LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 26, 2026 at 10:05 AM IST
नवी दिल्ली : आज देश 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या निमित्तानं देशभरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत चोख बंदोवस्त तैनात करण्यात आला आहे. सर्व बाजूंनी कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे. जगाला भारताच्या लोकशाही आणि सांस्कृतिक वारशाची झलक आज कर्तव्य पथावरुन पाहायला मिळणार आहे. या परेडमध्ये देशाच्या विविधतेचं, सैन्य सामर्थ्याचं आणि लोकशाही मूल्यांचं नेत्रदीपक प्रदर्शन दिसणार आहे. 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हे लाभले आहेत. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख शस्त्रांचं मॉडेल देखील प्रदर्शित केलं जाणार असल्याची शक्यता आहे. सकाळी 10:30 वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जवानांकडून दिली जाणारी सलामी स्वीकारतील. 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून करणार आहेत. त्यानंतर, राष्ट्रपती मुर्मू दोन्ही प्रमुख पाहुण्यांसह परेडमध्ये सहभागी होणार आहेत.
नवी दिल्ली : आज देश 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या निमित्तानं देशभरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत चोख बंदोवस्त तैनात करण्यात आला आहे. सर्व बाजूंनी कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे. जगाला भारताच्या लोकशाही आणि सांस्कृतिक वारशाची झलक आज कर्तव्य पथावरुन पाहायला मिळणार आहे. या परेडमध्ये देशाच्या विविधतेचं, सैन्य सामर्थ्याचं आणि लोकशाही मूल्यांचं नेत्रदीपक प्रदर्शन दिसणार आहे. 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हे लाभले आहेत. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख शस्त्रांचं मॉडेल देखील प्रदर्शित केलं जाणार असल्याची शक्यता आहे. सकाळी 10:30 वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जवानांकडून दिली जाणारी सलामी स्वीकारतील. 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून करणार आहेत. त्यानंतर, राष्ट्रपती मुर्मू दोन्ही प्रमुख पाहुण्यांसह परेडमध्ये सहभागी होणार आहेत.