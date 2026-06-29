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महाराष्ट्रातील 25 तरुणांना म्यानमार-थायलंड-लाओस परिसरात ठेवलं ओलीस; तरुणाचा मित्राशी फोनवरून संवाद - BEED CRIME NEWS

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ओलिस ठेवलेल्या तरुणाचा मित्राशी फोनवरून संवाद (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 6:28 PM IST

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बीड : ऑनलाइन फसवणुकीचं काम करून घेतात, काम न केल्यास पिस्तूल लावतात, जेवायला देत नाहीत, बिहारच्या एका तरुणाला मारून टाकलं, महाराष्ट्रातील 20 ते 30 तरुण इथे आहेत. ओलीस ठेवलेल्या बीडमधील तरुणानं व्हाट्सअप कॉलद्वारे धक्कादायक खुलासे केलेत. मोठ्या पगाराच्या नोकरीचं आमिष दाखवून महाराष्ट्रातील 25 तरुणांना म्यानमार-थायलंड-लाओस या सीमेवरील गोल्डन ट्रँगल परिसरात ओलीस ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यात बीड जिल्ह्यातील एक तरुण आहे. या तरुणाचं ॲनिमेशन झाल्यानं त्यानं ऑनलाईन जॉब सर्च केला आणि त्यातून तो तिथं पोहोचला. बीडमधील एका मित्राशी संपर्क करून घडत असलेला सर्व प्रसंग त्यानं सांगितला. त्याच्यासोबत महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील तरुण असल्याचं तो या फोन कॉलमध्ये सांगत आहे. तर काही जणांची हत्या देखील केल्याची धक्कादायक बाब त्यानं मित्राला सांगितली. दरम्यान या प्रकरणात बीडच्या सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेतला असून तपास देखील सुरू आहे.

बीड : ऑनलाइन फसवणुकीचं काम करून घेतात, काम न केल्यास पिस्तूल लावतात, जेवायला देत नाहीत, बिहारच्या एका तरुणाला मारून टाकलं, महाराष्ट्रातील 20 ते 30 तरुण इथे आहेत. ओलीस ठेवलेल्या बीडमधील तरुणानं व्हाट्सअप कॉलद्वारे धक्कादायक खुलासे केलेत. मोठ्या पगाराच्या नोकरीचं आमिष दाखवून महाराष्ट्रातील 25 तरुणांना म्यानमार-थायलंड-लाओस या सीमेवरील गोल्डन ट्रँगल परिसरात ओलीस ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यात बीड जिल्ह्यातील एक तरुण आहे. या तरुणाचं ॲनिमेशन झाल्यानं त्यानं ऑनलाईन जॉब सर्च केला आणि त्यातून तो तिथं पोहोचला. बीडमधील एका मित्राशी संपर्क करून घडत असलेला सर्व प्रसंग त्यानं सांगितला. त्याच्यासोबत महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील तरुण असल्याचं तो या फोन कॉलमध्ये सांगत आहे. तर काही जणांची हत्या देखील केल्याची धक्कादायक बाब त्यानं मित्राला सांगितली. दरम्यान या प्रकरणात बीडच्या सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेतला असून तपास देखील सुरू आहे.

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TAGGED:

फोनवरून संवाद
ऑनलाइन फसवणूक
महाराष्ट्रातील तरुण म्यानमारमध्ये
MYANMAR
BEED CRIME NEWS

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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