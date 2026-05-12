मध्य भारतातील सर्वात उंच हनुमानाच्या मूर्तीचे काम पूर्ण, पर्यटनाला मिळणार चालना - 158 FOOT TALL HANUMAN STATUE

प्रतिक्रिया देताना चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 5:43 PM IST

Updated : May 12, 2026 at 6:03 PM IST

नागपूर : नागपूर शहरालगत असलेल्या कोराडी येथे महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानच्या आवारात मध्य भारतातील सर्वात उंच आणि भव्य हनुमान मूर्ती साकारण्यात आली आहे. या मूर्तीचं काम पूर्ण झालं असून फाउंडेशनपासून मूर्तीची एकूण उंची 206 फूट आहे. प्रत्यक्ष मूर्तीची उंची 158 फूट (158 foot tall Hanuman statue) असून चबुतऱ्यापासून ती 162 फूट उंच अशी आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याहस्ते मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा आणि उद्घाटन सोहळा पार पडणार आहे. या ठिकाणी मंदिर संस्थानच्यावतीनं सेवन-डी हनुमान चालीसा प्रोजेक्शन सादर करण्यात येत आहे. त्यामुळं हनुमान मूर्ती विविध रूपात पाहायला मिळणार आहे. तसेच मूर्तीच्या खाली हनुमानजींच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण प्रसंगांचे प्रेझेंटेशन दाखवण्यात येणार आहे.  नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन पाहणी केली आहे.

