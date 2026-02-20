ETV Bharat / Videos

दहावीच्या परीक्षेला सुरुवात; विद्यार्थ्यांचं औक्षण करून, गुलाब देत गरवारे विद्यालयात स्वागत, पाहा व्हिडिओ - 10TH BOARD EXAM 2026

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना परीक्षार्थी आणि मुख्याध्यापक बारमार (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 2:22 PM IST

1 Min Read
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परिक्षेला शुक्रवारपासून सुरवात झाली. विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा द्यावी यासाठी सौ. विमलाबाई गरवारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय इथं विद्यार्थ्यांचं औक्षण करून, गुलाब, खडीसाखर देत स्वागत करण्यात आलं. यावेळी मुख्याध्यापक रोहिदास बारमार म्हणाले "दहावीची परीक्षा कॉपीमुक्त व्हावी यासाठी बोर्डाकडून काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगानं परीक्षेसाठी येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची चौकशी केली जात आहे. तसंच आमच्या केंद्रावर कुठल्याही प्रकारचे गैरप्रकार होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात येत आहे. प्रत्येक रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले असून या कॅमेराद्वारे विद्यार्थ्यांवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. बोर्डानं दिलेल्या सूचनांचं आम्ही पालन करत आहे."

TAGGED:

10TH BOARD EXAM
10TH EXAM 2026
दहावी बोर्ड परीक्षा २०२६
दहावीचा परीक्षा
10TH BOARD EXAM 2026

