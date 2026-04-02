105 फूट हनुमान मूर्तीला 350 किलो फुलांचा हार; रौप्य महोत्सवी 'ब्रह्मोत्सव' उत्साहात साजरा - 105 FOOT HANUMAN STATUE

बालाजी संस्थानमध्ये 105 फूट उंचीच्या जगप्रसिद्ध हनुमान मूर्तीला 350 किलो फुलांचा हार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 6:04 PM IST

1 Min Read
बुलढाणा - जिल्ह्यातील नांदुरा येथे दिवंगत शिवराम मोहनराव यांनी स्थापन केलेल्या बालाजी संस्थानमध्ये 105 फूट उंचीच्या जगप्रसिद्ध हनुमान मूर्तीला यंदा प्राणप्रतिष्ठेची 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने ‘हनुमान जयंती ब्रह्मोत्सव 2026’ महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. 2001 साली उभारलेल्या या महाकाय हनुमान मूर्तीची 2003 मध्ये लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये जगातील सर्वात उंच हनुमान मूर्ती म्हणून नोंद झाली होती. दरवर्षी हनुमान जयंतीच्या दिवशी हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत ही मूर्ती सजवली जाते. यंदाही सकाळी भव्य जलाभिषेक करून साडेतीनशे किलो (350 किलो) फुलांच्या हाराने मूर्तीला अलंकृत करण्यात आलं. हा हार रिमोट कंट्रोलद्वारे अर्पण करण्याचा सोहळा मुख्य आकर्षण ठरला. संस्थानच्या वतीने 30 मार्च ते 4  या कालावधीत अखंड होमहवनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मुख्य सोहळा आज 2 एप्रिल रोजी पार पडला. दिवसभर विविध धार्मिक विधी, पूजा-अर्चा, भजन-कीर्तन आणि प्रवचनांचे कार्यक्रम झाले. सायंकाळी नांदुरा शहरातून भव्य शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे. राज्याच्या विविध भागांतून आलेले हजारो भाविक या शोभायात्रेत सहभागी होत असतात. या मूर्तीला पाहण्यासाठी देशभरातून भाविक येत असतात. विशेषत: हनुमान जयंतीच्या काळात येथे भक्तांची प्रचंड गर्दी असते. संस्थानकडून भाविकांसाठी मोफत प्रसाद, पाणी आणि इतर सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात. हनुमान भक्तांसाठी नांदुरा हे प्रमुख तीर्थक्षेत्र बनले आहे. 105 फूट उंच हनुमान मूर्ती भाविकांना प्रचंड ऊर्जा आणि विश्वास देते. या महोत्सवामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळाली आहे.

105 FOOT HANUMAN STATUE
105 फूट हनुमान मूर्ती
नांदुरा
बालाजी संस्थान
